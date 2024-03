La UD Carcaixent ya está a dos rondas de jugar la Copa del Rey

La UD Carcaixent va camino de completar una temporada histórica. Mientras el 99% de equipos del fútbol valenciano no jugaban por las fiestas falleras, ocho disputaron los cuartos de final de la Nostra Copa, entre ellos los ribereños. Lograron la clasificación para las semifinales de la competición que clasifica para la Copa del Rey. El equipo de Xesco Ortiz completó su vigésimo sexto partido invicto, 21 de liga y cinco coperos. Eliminó, primero, a un rival de inferior categoría, el Real de Gandia por 0-4, pero ha superado ya a cuatro conjuntos de la Lliga Comunitat, una categoría superior: Olímpic de Xàtiva (2-1), al Benidorm (1-0), Vinaròs (5-0) y ahora al Onda (4-3).

Los aficionados al fútbol imparciales disfrutaron de un encuentro que desespera a los entrenadores. La eliminatoria parecía resuelta al inicio de la segunda parte,cuando Sergi consiguió el 3-0 favorable a los blanquinegros. Borja abrió el electrónico a los 8 minutos por abajo en un mano a mano y logró el 2-0 en el 44 de vaselina. Sergi marcó el tercero en el 47, desde fuera del área y por la escuadra, pero, solo un minuto después, el ondense Carlos Soriano marcó el primer gol de los de la Plana Baixa. Tali acortó la ventaja a un tanto en el 61 con un tanto fantasma. Borja dio algo de calma con el hat trick en el 73 con otro golazo desde el lateral del área grande, pero cinco minutos después Carlos Cámara marcó el 4-3 definitivo que los carcaixentins defendieron hasta el final.

El último paso hacia el partido que decida qué equipo valenciano jugará la previa de la Copa del Rey se dará la próxima semana. Y no será uno solo, como hasta ahora, sino dos, ya que la eliminatoria es a doble vuelta. De nuevo, el conjunto ribereño tendrá la ventaja de campo como equipo de inferior categoría y jugará el segundo encuentro en el Quatre Camins. La ida se disputará, a falta de confirmación definitiva, el Jueves Santo en Manises, contra el cuarto clasificado del grupo Norte de la Lliga Comunitat. Los maniseros optan junto al Sueca, Riba-roja y l’Alcora a la segunda plaza del play-off de ascenso a 3ª División. La vuelta se pretende jugar el 24 de abril.

El Castellonense cae derrotado

Quien no ha parado en liga ha sido la UD Castellonense, que empató a cero el viernes contra el CD Roda y el miércoles jugó el partido aplazado por el incendio de Campanar, en el que perdió 2-0 en Ontinyent. Fue la primera derrota en las últimas ocho jornadas y la segunda de trece encuentros. Además, los dos tantos llegaron en los últimos minutos. El golaverage le hace bajar a la 12ª posición, a un punto del 6º, el Vila-real C y tres equipos más e igualado al Castelló B, Rayo Ibense y Soneja, pero lo más importante son los siete puntos de ventaja con el Burriana, primer equipo que baja. El domingo a las 5 visitará al Acero. En caso de ganar en el Fornàs, los rojiblancos quedarían a once puntos.

Este fin de semana se retoma la liga en las categorías dependientes de la Federación Valenciana. En lliga Comunitat, el Sueca abrirá la jornada el sábado a las 16 h. en l’Alcora y media hora después l’Alcúdia recibirá al Manises. En 1ª Valenciana la 23ª jornada arrancará el sábado a las 16’30 entre el Mancomunitat y el SIA, a las 17 habrá otro derbi: Alberic-Alginet y a las 17’15 el ya clásico algemesinense. El domingo a las 17 h. el Carcaixent recibirá al Muro y el Cullera al Benigànim mientras que el Promeses Sueca visitará al Contestano. El último equipo ribereño en jugar será el Turís recibiendo al Benetússer-Fabara a las 18’30 h.

Suscríbete para seguir leyendo