El Castellonense ya está más cerca de luchar por el ascenso que por el descenso

La premisa del cuerpo técnico de la UD Castellonense siempre será seguir mirando hacia el descenso, pero la realidad es que el conjunto ribereño ya está mucho más cerca del play-off de ascenso a 2ª RFEF que del descenso a la Lliga Comunitat. Los pupilos de Iñaki Rodríguez se han situado novenos con 30 puntos, a solo tres del Atlético Levante que ocupa la quinta plaza, única accesible para disputar el play-off. A nueve puntos se sitúa el primer equipo que desciende, el CD Acero. Los albinegros son el tercer mejor equipo de 2024, solo por detrás del Ontinyent y el Elx Ilicitano.

El domingo les sucedió lo mismo que al Alzira contra el Andratx: Ver que habían superado al At. Levante y el Ilicitano les hizo pensar que ganar al colista, Silla, era pan comido. Pero el partido tuvo el indeseado componente del aire y se ganó 1-0 con tanto del exsillero Siscar. El domingo a las 5 tendrán otro hueso duro, el Rayo Ibense, que ha ganado los dos últimos partidos y está a dos puntos del play-off.

Solidez del Carcaixent

En Lliga Comunitat, la falta de regularidad en las victorias está impidiendo a la SD Sueca asentarse definitivamente en la posición de play-off. Si hace cuatro jornadas estaba empatado con el segundo, el Almassora, este se ha marchado y los arroceros están empatados a 31 puntos con otros tres equipos. El domingo perdieron en Alboraia 1-0. L’Alcúdia no pasó del empate a cero contra el Nou Jove Castelló y sigue colista. Los dos equipos ribereños jugarán el sábado a las 16’30 h. Los suecanos reciben al Paiporta y l’Alcúdia visita al Recambios Colón.

A la UD Carcaixent no le puede la presión. El viernes, el Promeses Sueca había ganado 2-0 a la Font (Carles y Boscà) y les empataban a puntos. Sin embargo, el domingo, el Carcaixent venció 2-1 al Cullera. Seral abrió el marcador, Ousmanne empató antes del descanso e Iván Lloret logró el gol de la victoria en el 73. Los de la Ribera Baixa siguen penúltimos. El Algemesí no quiere perder la estela del Benigànim para meterse en play-off del que le separan tres puntos. Ganó el derbi al Alginet, 3-0 y obtuvo la séptima victoria en diez partidos. Aarón, Osca y De la Cal marcaron. El Ràcing d’Algemesí pudo ponerse cuarto si hubiera ganado al SB Ontinyent. Izan y Guerrero empataron por dos veces y sigue sexto. Le sigue el Alberic, que perdió contra el Muro 1-2. El nuevo fichaje procedente del Buñol y ex del Castellonense, Alberto López logró el empate.

Goleada

El SIA Academy sigue acusando las bajas de sus jugadores más importantes y fue arrasado 0-4 por el Contestano y sigue noveno. Al filo del descenso está el Mancomunitat, que empató a dos contra el primer equipo que desciende y le empata a puntos, el Canals. Emilio adelantó a los del Marquesat dos veces, pero los canalenses empataron al final del partido. En el grupo 2, el Turís volvió a sonreír después de tres jornadas sin ganar que le habían sacado del play-off. Goleó 5-0 al San Antonio de Benagéber y sube al cuarto puesto. Alejandro, Vidrier dos veces, Forriols y Adrián Soler hicieron las delicias de los asistentes al municipal turisano.

La jornada empezará el viernes a las 20’30 h. en el Antonio Puchades entre 2º y 1º, Promeses y Carcaixent. Con un 2-0 los suecanos se pondrían líderes y romperían la condición de invicto de los carcaixentins. El triunfo blanquinegro les daría una ventaja de seis puntos. El sábado a las 3 se enfrentarán el Ràcing d’Algemesí y el Mancomunitat y media hora después el SIA recibirá al SB Ontinyent. A las 16’30 h. el Algemesí jugará en Canals y a las 17, el Alberic en Benigànim. Cerrará la jornada sabatina el Turís en Paterna a las 18’30 h. El domingo a las 5 el Alginet recibirá al Pego y el Cullera jugará en Muro.

Juvenil

En División de Honor, el juvenil A de la UD Alzira logró una importante victoria por 1-0 con un golazo de Marc Abril, que le permite recortar la diferencia con el Kelme que se queda a dos puntos, el UCAM a tres y el Albacete a cuatro, siendo también cuatro los puntos de diferencia que tiene con el descenso. Los de Guillem Beltrán no volverán a jugar hasta el día 16 que recibirán al Miguelturra de Ciudad Real.