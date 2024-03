Los karatekas ribereños se cuelgan 55 medallas en el estatal de Murcia

No es una casualidad que la Selección Española de karate shinkyokushinkai esté dirigida por el alzireño Leo Adrià en kumité (combate) y el carcaixentí José Mari Lozano en katas y que casi toda esté compuesta por luchadores de la Ribera. 55 medallas han logrado los cinco clubes ribereños que han participado en el campeonato de España en Puerto Lumbreras (Murcia). El más laureado ha sido el Fighters Leo de Alzira con 21 metales, cinco oros, cuatro platas y doce bronces seguido por el Kotki de Carcaixent que se colgó 20: dos oros, diez platas y ocho bronces. El Kion de Guadassuar logró tres campeonatos estatales y dos bronces mientras que el Multisports de Carlet consiguió dos títulos, una plata y cuatro bronces por un oro y dos platas del Daruma de Castelló.

Las hermanas Marta y María Adrià no tuvieron que jugarse el título entre ellas como el año pasado y cada una se proclamó campeona en las categorías de -50 y -55 kg. En -60, Monika Deleva quedó tercera en su primera participación donde fue derrotada por la campeona. En el mismo peso masculino Iván Fernández impuso su experiencia para ganar la final a Rubén Giménez. El albalatense Javi Zamora bajó a -70 para preparar el campeonato de Europa en el que participará el 24 y 25 de mayo en el velódromo Luis Puig de València y quedó subcampeón. Al empatar en el combate, el título se dirimió con una prueba de rompimiento de maderas. Carles Vert perdió la semifinal con el campeón de -80 y quedó tercero. Rafa Sanz también se tuvo que conformar con el bronce al no poder disputar la semifinal por tener roto el pie. El murero Hugo Cruz se proclamó campeón de España por k.o. en -90 y Carlos Andrés no pasó a la final por las maderas y se colgó el bronce en +90. Entre los junior Arón Càrcer fue tercero en katas -65 y el albalatense Álex Puchades en -70. Los sub21 Isaac Escribano y Brian Soler también se colgaron el bronce mientras que en categoría alevínRubén Villena fue campeón de España en katas , Lidia Montagud subcampeona en ambas modalidades y Sara Medes, Daniela García, Romeo Comas y Pepe Díaz, terceros.

Del Kotki de Carcaixent, Anas Chbari y Dayron Fraga fueron campeones cadete y junior; Alexandre Gascó fue subcampeón en katas y kumité y Daniela Talens, 2ª y 3ª respectivamente. Ibrahim Ouahabi, Estanis Castelló, Jorge Panadero, Youssef Ouakhad, Joan Gorrita, Aitana Talens, Aitana Gomis y Carlos Navarro, subcampeones y Christian Oltra, Oualid El Menhali, Màxim Carrió, Iván Gimeno, Andra María, Abdellah Yahi y Mario Mahiques, así como el equipo formado por Gomis, Talens y Gascó, lograron el bronce.

Meritxell Salvador del Multisport Carlet fue la mejor cadete de España en combate en -55 y Alejandro Cachón, el sub-21 -70 que además recibió el trofeo al K.O. más rápido. Joan Furió logró la plata y Stefan Balica un doble bronce infantil en katas e infantil y Miguel Badea y Joan Gascón en kumité.

En el Kion de Guadassuar Claudia Ballesteros obtuvo el título nacional alevín en katas y Ferran Ribera y Erik Martínez en cadete y junior de kumité. Los alevines Carla Domingo y Pau Valls consiguieron el bronce. Por último, el Daruma castellonense se trajo el título senior de Maitane Fernández y los subcampeonatos de Juan Sánchez-Elvira y Fran Acevedo.

Los karatekas seguirán preparándose para participar en las diferentes concentraciones, tras las cuales Lozano y Adrià deberán escoger a los miembros que participarán con la Selección Española en el campeonato de Europa que se disputará en València.

