Braulio: "Hay que aprender de la derrota contra el Jaén para los últimos cinco partidos; esto va de pico y pala"

Nadar y nadar para ahogarse en la orilla o lo que es lo mismo, defender como jabatos ante uno de los mejores equipos de fútbol sala español para acabar perdiendo. Eso le pasó al Family Cash Alzira FS, que fue derrotado 1-3 por el Jaén tras un partido que estuvo empatado hasta el minuto 37. La victoria del Noia por un inesperado 6-1 sobre el Palma devuelve a los pupilos de Braulio Correal al descenso, pero a un solo punto del equipo gallego y el Ribera Navarra, que arrancó un empate en el último minuto en Valdepeñas. Braulio valoró positivamente el trabajo “que fue muy bueno para llegar empatados a falta de pocos minutos” ante un gran rival y de cara al tramo final de la temporada señaló que el guion no cambia: “Tenemos que ser muy inteligentes, sabemos que esto va de pico y pala. Tenemos que resetear rápido, recuperar a la gente, focalizar los esfuerzos en el trabajo del día a día y a por el siguiente encuentro. El resto es perder energía”, señaló. El técnico recordó que la plantilla conoce el hábitat en el que se desvuelve toda la temporada y que hay que tomar nota del aprendizaje que deja el partido contra el Jaén, “que es muy interetante, para intentar capitalizarlo en las próximas jornadas”.

El partido empezó complicándose a los ribereños con tres faltas en solo cuatro minutos. Aún así, presionaron muy alto durante todo el encuentro para mantener alejados a los jienenses. Al Alzira le costaba llegar al área y cuando lo hizo, hasta cuatro jugadores se pasaron el balón sin llegar a chutar. Los andaluces no se encontraban cómodos y cuando lograban disparar de lejos, que es su gran arma, o no cogían portería o se encontraban a un entonadísimo Nacho Serra. Con el paso de los minutos, los alzireños se fueron animando y Carlos Gómez, Pesk, Álex Naranjo o Gon ponían a prueba a Dudu. Sin embargo, a cuatro para el descanso los andaluces mostraron su pegada con un pase de Chino a Taborda que machacó el 0-1. Por si no fuera suficiente, Gon hizo una falta merecedora de amarilla. El problema fue que antes había visto una primera totalmente innecesaria. El capitán ha de crecer también en este aspecto y no puede protestar continuamente las decisiones arbitrales con grandes aspavientos. Se quejó ostentosamente por una clara falta de Rubi y el árbitro no dudó en sacarle la cartulina que después fue determinante. La expulsión supuso jugar dos minutos en inferioridad que fue magníficamente defendida junto a paradones de Nacho a Chino, César o Renato.

En la segunda parte, el Alzira salió muy bien y ya a los cuatro minutos Carlos Gómez hizo un giro de 360º y sorprendió a Espíndola logrando el empate. La ajustada lucha por el segundo puesto suponía la igualada como una derrota para los amarillos y se fueron a por el 1-2. Las defensas se imponían a los ataques que solo llegaban en contadas ocasiones como un disparo de Joaki y otro de Carlos Gómez que dio en el palo tras rozarla Espíndola. Serra voló a un disparo de Renato. Desgraciadamente, en la enésima jugada de banda de la temporada, el Family recibió el 1-2 por medio de Mati Rosa. Ya con ataque de cinco Chino interceptó un pase y embocó el 1-3 definitivo.

En los prolegómenos del encuentro, los Clavarios Mayores Francis Luis y Mamen Vayá, hicieron el saque de honor y en el descanso, la banda de la Junta de Hermandades hizo un espectacular toque de exhibición.

El domingo a las 18 h. el Family disputará el tercer y último partido del Tourmalet en Palma de Mallorca donde estará acompañado de un buen número de aficionados.

Solo quedan cinco partidos para el fin de la temporada. El Alzira tendrá su gran final el 20 de abril recibiendo al Ribera Navarra. Visitará al Industrias Santa Coloma que sigue luchando por entrar en play-off, recibirá al Quesos El Hidalgo Manzanares y acabará visitando al actual colista, Betis, que lleva siete derrotas seguidas. Al Ribera Navarra le queda jugar contra Noia, ElPozo, Jaén y Palma; a los noieses un calendario similar al Family, ante Industrias, Manzanares, Betis e Inter y mientras que los béticos jugarán frente a Osasuna, Barça, Valdepeñas, Noia y Alzira.

