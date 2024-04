Desgana i falta de respecte a Alzira

El Partit Popular d'Alzira va demanar el mes de setembre de 2022 que el responsable del departament de Serveis per a la ciutat adoptara mesures per a millorar la neteja a la ciutat i en diferents rotondes, en concret en la zona de Vilella.

El responsable polític en lloc de netejar i fer el seu treball el que va fer va ser instar el Grup municipal del Partit Popular al fet que sol·licitara directament a la Diputació i Generalitat que netejaren les zones que depenien d'estes institucions. Va ser una contestació fora de lloc que l'única cosa que pretenia era evitar fer el seu treball i intentar justificar l'estat lamentable en què es troba la nostra ciutat.

Davant esta situació des del Grup municipal del Partit Popular preguntarem per escrit i amb data de 4 de setembre de 2023 si l'Ajuntament d'Alzira per mitjà de la regidoria de Serveis per a la ciutat havia sol·licitat a les administratives corresponents que realitzaren eixa neteja tan necessària per a eixes zones.

La contestació a eixa pregunta ens ha arribat sis mesos i deu dies després i forçada per la queixa que des del Partit Popular hem dut a terme al Síndic de Greuges i que està obligant l'equip de govern a complir amb la seua obligació de donar informació.

Després de més de sis mesos a la pregunta concreta de si s'havia demanat a la Generalitat i Diputació que netejaren les zones que són de la seua competència ens ha arribat una resposta de dos línies en les quals ens indiquen que no és competència d'este ajuntament demanar a altres administracions com Conselleries o Diputació la neteja i conservació de les rotondes, marges o altres zones de la seua competència.

Tardar sis mesos per a contestar en dos línies, no sembla ser molt seriós per a ser els nostres governants.

Després de la contestació és necessari plantejar-se que la contestació ha sigut de pur tràmit per a eixir del pas i complir amb l'obligació del Síndic de Greuges.

D'altra banda, analitzant la contestació en la qual indica que no és competència de l'ajuntament demanar la neteja i conservació de les rotondes a les diferents administracions et fa plantejar si realment s'han pres de debò formar part de l'equip de govern.

No es pot declarar que no és competència municipal sol·licitar a les administracions superiors que executen les actuacions necessàries per a millorar la vida a Alzira i quedar-se tan tranquil.

No és competència municipal fer treballs, obres, neteja, etc. en terrenys que pertanyen a la Generalitat o Diputació, però que formen part de la nostra ciutat, però clar que és competència i sobretot és obligació sol·licitar i vetlar perquè es duen a terme les actuacions necessàries que depenguen d'altres administracions que siguen a la nostra ciutat.

Caldria recordar a l'equip de govern que una de les seues obligacions per a millorar la nostra ciutat és dirigir-se a altres administracions i aconseguir la màxima col·laboració amb elles.

La contestació rebuda ha sigut poc meditada i forçada per les presses a contestar i que demostra, de nou, la falta de respecte que alguns membres de l'equip de govern tenen als partits que no formen part de l'equip de govern.