Críticas a la CHJ y a la Generalitat tras los incendios en los cañares de la Safor

Tras los incendios producidos la semana pasada en el cauce de los ríos Vernissa y Serpis, entre los términos municipales del Real de Gandia y Beniarjó, el Col·lectiu Terra Nostra de Potries ha criticado la actitud tanto de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) como de la Conselleria de Medio Ambiente por su «irresponsable y pésima gestión» de las cuencas fluviales.

El colectivo centra su protesta en cuatro aspectos: la escasez de agua por falta de un caudal ecológico, la proliferación de cañas, la suciedad acumulada en el cauce y los incendios que, provocados por los factores anteriores, ponen en peligro también huertos, propiedades y vidas humanas.

La asociación critica que no se libere «un mínimo caudal ecológico que asegure la supervivencia de nuestras especies autóctonas» con la excusa de que se precisa ese agua para la agricultura. «¿Pero, no hemos invertido millones de euros de dinero público para modernizar los sistemas de riego con el que se ahorraría hasta un 50% de agua?», «¿dónde está el agua?», se pregunta el colectivo.

Respecto a la proliferación de cañas, Nostra Terra denuncia que no haya un plan para su erradicación. «Se ha demostrado que las cañas consumen tres veces más agua que el bosque de ribera autóctono», por lo que su existencia «disminuye la calidad del agua, reduce la diversidad de invertebrados y hace aumentar el riesgo de inundaciones y de incendios», indica el colectivo ecologista.



Pagar por limpiar

Antoni Domínguez, miembro de Nostra Terra, asegura que no es admisible «que cuando desde colectivos como el nuestro, o desde los ayuntamientos, se intenta actuar en el cauce para regenerarlo, no se nos conteste o se nos exija el pago de una tasa». Según Domínguez, la CHJ no ha contestado a ninguna de las solicitudes realizadas por esta asociación para limpiar el río Serpis a su paso por el término municipal de Potries. «A la petición del ayuntamiento sí que contestó, pero anunció que tendrían que pagar una tasa». «Es increíble», agrega Domínguez, «que encima que hacemos un trabajo que corresponde a la Confederación Hidrográfica nos quieran cobrar por ello».