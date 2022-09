Daimús serà la seu de la Cinquena Trobada de Gegants i Cabuts de la Federació Valenciana, que tindrà lloca el diumenge que ve. Carles Martí, president de la Federació de Gegants i Cabuts de la Comunitat Valenciana, ha mostrat la seua satisfacció per l’acceptació del Grup de Danses Daimús del repte d’organitzar aquesta cinquena trobada.

La trobada estava prevista realitzr-se en l’any 2020, pero la pandèmia ho va impedir eixe any i el següent. Finalment aquest any es podrà gaudir d’ella amb tota normalitat. És la primera vegada que es fa en la província de València. La primera trobada es va fer en Alcoi en l’any 2014, la segona en Castelló de la Plana al 2016, la tercera a Burriana en 2017 i la quarta a Vinaròs al 2019. També serà la primera vegada que l’organització va a càrrec d’un grup de danses, donat que totes les anteriors han estat organitzades per colles de gegants i cabuts.

Les trobades són un punt d’encontre entre la majoria de les colles de la federació. En aquests moments hi ha federades 27 colles, però totes no podran assistir perquè tenen festes al seu poble o altres activitats, pero són moltes les que tracten de no faltar a la cita, ja que és la manera de reunir-se, coneixer-se i passar un dia de festa. A aquesta trobada acudiran 14 colles federades dels pobles de Burriana, l’Alcora, Vinaròs, Benicarló, Benetússser, Monòver, Ontinyent, Godella, del barri de Patraix, l’Associació Cultural Botafocs, l’Associació cultural el Torrelló d’Almassora i l’Esportí de Beniarrés, el Grup de Danses Raval i Vila d’Oliva i el grup de Danses de Xeresa. En total està previst la presència de 34 gegants, més de 100 cabuts, 10 gegantons i 3 imatges com dracs i altres animals.

Aquest any la federació posa en marxa una web on penjaran totes les informacions de les trobades, a més de punts d’nterés dels pobles on es desenvolupen.

El cartell anunciador de la trobada és un obra de l’artista de Daimús Alba Llidó. En el cartell es pot vore la imagineria del Grup de Danses Daimús, una imagineria creada del l’artista faller veí de Daimús Patxi Miñana, del taller atesà Germans Miñana, qui a més ha composat una peça amb dolçaina i tabal titolada Cabuts de Daimús que s’estrenara junt a un ball propi en aquesta trobada.

En paraules de Marilola Escrivà, presidenta del grup de Danses Daimús, l’organització comporta un gran esforç, i ha sigut fonamental la implicació de l’institut Valencià de Cultura i de l’Ajuntament de Daimús, que ha posat a l’abast del grup tots els mitjans possibles.

La trobada consistirà en la plantà de les figures a les 11 hores en la plaça Rector Francesc Pons. A les 12 hores començarà una cercavila i presentació de cadascuna de les colles. A les 14 hores tindrà lloc un dinar de germanor dels participats al encontre.

El alcalde de Daimús, Javier Planes, està agraït de que aquesta trobada tinga llos a Daimús ja que aquests tipus d’esdeveniment contribuixen a donar a coneixer el poble.