Con la pandemia de la covid, en el año 2020, hubo dos cuestiones que alertaban al sector comercial de que era necesaria una revolución: en primer lugar, el cierre total de los negocios y, por tanto, la paralización completa de la actividad y, en segundo, que, pese a no poder salir de casa, la necesidad de comprar productos no desaparecía, así que las personas optaron, de forma masiva, por las plataformas que venden a través de internet, que no cierran nunca.

Esa situación hizo a muchos comerciantes darse cuenta de que estaban a años luz de poder competir con este tipo de portales. Por ese motivo, con la ayuda de los ayuntamientos (en algunos casos incluso empujados por la propia administración) se tuvieron que emplear a fondo en la transformación y digitalización de su negocio, lo que incluía, además de la gestión interna, la venta a distancia. Así fue como surgió la idea de crear una Marketplace, es decir, espacios virtuales en los que los comercios ponen en común todos sus productos para venderlos más allá de la tienda física e incluso en otros puntos de España o del mundo. Monduv.es en el caso de Gandia, Jo Compre a Oliva en esta localidad y El Portal de la Vall, en Tavernes, son los portales que se han puesto en marcha en estos municipios. De los primeros meses de funcionamiento se puede desprender que las páginas se han convertido en el mejor escaparate online para los establecimientos de estos municipios. Ahora falta consolidar esta fase y, en una segunda, impulsar las ventas, que en estos momentos aún son más bien bajas. 40.000 visitas a la semana Los datos demuestran que, de entrada, los comercios se han abierto al mundo y ganado en visibilidad. El portal Monduv.es de Gandia recibe, de media, unas 40.000 visitas a la semana. En cinco meses de funcionamiento se han realizado 23 ventas. Parecen pocas pero los responsables de gestionar este recurso explican que es un proceso normal, ya que aún se está dando a conocer y consolidando su funcionamiento. A esto se le suma un 'handicap' con el que se han encontrado los compradores como es que algunos comercios no tenían activada la opción de envío y, por tanto, esta cuestión hacía que muchas personas que tenían la intención de adquirir el producto se echaran atrás al comprobar que era recogida en tienda, una opción solo válida para vecinos de la ciudad o de municipios próximos. Esta cuestión se está trasladando los comerciantes para que sepan de la importancia de activar esta opción. Las visitas llegan desde todas las comunidades autónomas y las ventas desde provincias como Huelva, León o Logroño, entre otras. Además de esto, un establecimiento de alimentación que se encuentra en el portal, si bien no ha vendido aún productos a través del mismo explica que durante el pasado verano notó que acudía más gente de fuera, especialmente turistas madrileños, que habían conocido el comercio a través del portal. Los productos más demandados son electrónica, decoración y elementos para el hogar. En estos momentos, Monduv.es cuenta con 64 establecimientos que ofrecen más de 15.000 referencias. Está previsto que en las próximas semanas se sumen otros 12, por lo que se llegaría a 76. Además, se ha implementado una herramienta que facilita la subida de productos, por lo que también se cree que las referencias aumentaran en varias decenas de miles. El Ayuntamiento de Gandia acaba de poner en marcha nuevas ayudas para la digitalización de los comercios, lo que facilitará la entrada en la plataforma. Entradas de todo el mundo En el caso de Jo Compre a Oliva, desde principios de año hasta esta semana se han registrado más de 6.600 vistas procedentes de 3.600 usuarios. Aunque la mayoría de las entradas se han producido desde territorios de España (2.918), hay también visitas de Estados Unidos, Rusia, Alemania, Irlanda, China, Francia, Reino Unido, Suecia y Países Bajos. Desde el ayuntamiento de Oliva señalan que si bien el balance de ventas en este casi año de funcionamiento es escaso, destaca el hecho de que el portal se haya convertido en un escaparate para los negocios que ven cómo los usuarios conocen los productos a través del portal y después acuden a la tienda a comprarlos. Jo Compre a Oliva cuenta con 240 suscripciones a la 'newsletter', es decir, el boletín periódico que se envía con información comercial y ofrece 847 productos de 137 comercios de la ciudad. El caso es muy parecido al del Portal de la Vall, de Tavernes. Esta plataforma ha recibido a lo largo de este año más de 18.000 visitas de 7.533 usuarios. En lo que respecta a las ventas, los responsables del portal reconocen que son "pocas", aunque destacan el hecho de que está sirviendo como escaparate virtual, "donde los clientes ven los productos que ofrecen y cierran la compra en la tienda física".