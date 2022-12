La Casa de Cultura va acollir divendres la Gala de l’Esport de Bellreguard, que va esdevindre una gran festa de reconeixement als mèrits dels esportistes del poble en diverses disciplines.

L’Ajuntament va premiar els èxits de l’atleta Quique Llopis i el triatleta Vicente Palonés, que aquest any 2022 han assolit importants fites nacionals i internacionals al món de l’atletisme i de l’Ironman, respectivament.

A més, els clubs i entitats esportives de Bellreguard van atorgar també els reconeixements als seus esportistes més destacats.

La gala, conduïda per al periodista Puri Naya, la va obrir una actuació de l'Escola de Dansa Àngela Bertomeu, i va seguir amb la presentació del cartell d'aquesta primera edició, dissenyat per Adrià Sanfèlix.

Pel que fa als premis atorgats per l’Ajuntament, l’alcalde, Joan Marco, va lliurar els dos reconeixements. Un d’ells va ser per a l’atleta Quique Llopis, subcampió d’Espanya absolut d’atletisme en la prova de 110 metres tanques, a més de medalla de bronze a l’europeu sub-23 de l’any 2021, entre altres èxits. Son pare, Enrique Llopis, va arreplegar el guardó, ja que l’atleta es trobava concentrat a Portugal amb la selecció espanyola.

L’altre reconeixement de l’Ajuntament va recaure en el triatleta Vicente Palonés, que s’acaba de classificar per al seu quart mundial d’Ironman, que es disputarà a Hawaii aquest proper any 2023.

Abans, i després de la intervenció del regidor d’Esports, Marcos Haro, es van lliurar els premis concedits per cada club o entitat esportiva del poble.

El primer va ser per a la ciclista Andrea Contero Estornell, del Club Ciclista Bellreguard, actual subcampiona del Challenge dels Jocs Escolars de València i que està fent una temporada plena d'èxits.

A continuació, el Club Ciclista Bellreguard també va reconèixer a Alberto Ibáñez, campió de la Pujada Margarida de 2022.

Després va ser el torn del futbol. El CF Bellreguard va reconèixer dos figures destacades d'aquest esport al municipi. Per una banda, a Hemeregildo Ballester, conegut com "Mere"; per altra, a Juan Pastor, "Pollí".

En l'àmbit del bàsquet, el reconeixement va arribar per a tot el Club Bàsquet Bellreguard, que tot i ser una entitat jove està en procés de creixement i enguany ha aconseguit que el poble tinga ja 4 equips competint en aquest esport. Els seus capitans i capitanes van arreplegar els guardons. Joan Escrivà Negre, Amaya Gómez, Judith Chacón Capellino i Laura Gregori Valdés. No obstant això, el Bàsquet Bellreguard també va fer un reconeixement individual a l'ex jugador Iker Garcia Molió, actual coordinador del club.

Després van ser tres jugadors del CAE Bellreguard els qui van arreplegar els seus guardons: Joan Garcia, Vicent Benito i Sendoa Román. També va rebre el reconeixement l’equip prebenjamí del CAE Bellreguard, que va ser campió de lliga la temporada passada. El seu capità, Pablo Gavilà Gregori, va pujar a l’escenari a recollir-lo. De la mateixa manera, els tres capitans (Alexandre Malonda Cardona, Vicente Benito Ramos i Josep Marcilla Ferrer) van rebre el reconeixement a l’equip juvenil, que va ser campió de lliga en segona regional, pujant a primera. Els reconeixements del CAE Bellreguard no van acabar ahí, i a continuació el va rebre el seu l’entrenador Joan Barber Molió pels èxits aconseguit la temporada 2021/22. Finalment, el CAE Bellreguard també va atorgar una menció d’honor a un home de club com David Vicents.

El Club de Córrer A Gust reconèixer als atletes Alberto Millet Pellicer i Encarna Ripoll Boigues pels seus èxits esportius.El club també va atorgar un guardó al Guardamar Runners per la seua col·laboració d’anys en la popular prova Corre a la Mar. El premi al millor atleta del Córrer a Gust es va lliurar a José Cabanilles Torres.

Per la seua banda, el Club Amics de Pilota Integral de Bellreguard va distingir a tres figures de la pilota com Juan Costa Cremades (conegut com Juanito Manana), Salvador Gregori Miralles i Salvador de la Asunción Pastor.

Sense canviar d’esport, la gala va continuar amb els premis concedits pel Club de Pilota de Bellreguard i l’Escola de Pilota Pellicer. Els reconeguts van ser els jugadors Marc Bataller Guarner i Ferran Torres Burguera.