L'alcalde de Tavernes de la Valldigna, Sergi González, la regidora d'Esports, Lara Romero i el tècnic del departament, Paco Cuñat, van formar la delegació oficial vallera en la presentació oficial de la setena edició de la Setmana Ciclista-Volta Comunitat Valenciana Fèmines, que va tindre lloc a València este dimecres.

Tavernes repetirà com a eixida d’una de les etapes, concretament la quarta i última, que es disputarà el pròxim diumenge 19 de febrer de matí, des de la plaça Major. La jornada, com ja ha publicat Levante-EMV finaltizarà en Gandia i decidirà la vencedora final de la Volta i les guanyadores dels diferents maillots en joc.

En l'acte de la presentació van estar presents la consellera d'Educació, Cultura i Esport, Raquel Tamarit, el director general d'Esport, Josep Miquel Moya, el director de la Volta i president del Club Ciclista Escapada, Rubén Donet, i el president de la Federació de Ciclisme de la Comunitat Valenciana, José Enrique Gutiérrez.

L’alcalde, Sergi González, ha destacat que "com a Ajuntament portem anys implantant polítiques transversals que afavoreixen la igualtat i la posada en valor de les dones, per això no hem dubtat en donar suport a este esdeveniment que projecta una gran visibilitat a l’esport femení i permet als i les més joves veure de prop a les grans referents del ciclisme internacional".

"Tavernes és un poble amb marcada tradició ciclista i que ha donat grans campions des de la base del Club Ciclista La Valldigna, però també campiones i lluitadores com Rosa Sansaloni, una de les pioneres i propulsores del ciclisme femení valencià", ha afegit.

La regidora d'Esports, Lara Romero, assenyalava que "esta és, sense cap dubte, una de les proves femenines més importants del calendari internacional en la qual compartim, juntament amb l'organització, l'objectiu d'assolir les cotes més grans d'igualtat d'esport femení amb el masculí. És necessari i hem de treballar de la mà per acabar amb les desigualtats".

En l’etapa entre Tavernes i Gandia, les corredores completaran un traçat de 114 km que passarà per les comarques de la Safor, la Ribera Alta, la Costera i la Vall d’Albaida, i inclourà tres ports de muntanya: el de Serra Grossa, de tercera categoria, que es coronarà en el quilòmetre 61; l’alt de Barxeta, de quarta categoria, i el Barx, de segona categoria, aquest últim a menys de 15 quilòmetres de la línia de meta, que estarà situada a l’avinguda de la República Argentina de la capital de la Safor.

En esta setena edició que es disputa del 16 al 19 de febrer, la Volta ha assolit la categoria internacional UCI 2. PRO i participaran un total de 161 corredores, de 23 equips professionals de primer nivell d’11 països diferents. La primera de les quatre etapes es desenvoluparà el dijous 16 entre València i Sagunt (119 km), la segona entre Borriana i Vila-real (116 km), seguida de l’etapa entre els municipis d’Agost i Altea (132 km), i es tancarà la Volta amb l’etapa final entre Tavernes i Gandia (113 km) el diumenge 19 de febrer.