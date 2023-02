El PP y el PSOE de Gandia han protagonizado hoy uno de los primeros rifirrafes preelectorales a cuenta de los impuestos municipales que pagan los ciudadanos.

El primero en actuar fue el candidato a la alcaldía por el PP, Juan Carlos Moragues, que presentó a las puertas del ayuntamiento una campaña de denuncia «contra los impuestos más altos de la historia de Gandia», una ciudad, añadió Moragues, que «es un infierno fiscal que sirve para pagar el autobombo del PSOE». El candidato también criticó las cartas que el ayuntamiento remitió el pasado diciembre informando a todos los vecinos de la bajada del 3% en los impuestos para este año.

«Subieron los impuestos un 24% en 2016 y ahora pretenden maquillar con un pírrico descenso del 3%, lo que nos deja una subida enorme que está sirviendo para pagar la campaña socialista», concluyó Moragues.

Inmediatamente le respondió el concejal de Hacienda, el socialista Salvador Gregori, quien dijo que cuando Moragues fue conseller de Hacienda de la Generalitat «subió 40 tasas y 4 impuestos», además de imponer «el copago sanitario». Gregori añadió que con ese bagaje el candidato del PP «no puede dar lecciones» sobre bajadas de impuestos, y concluyó que fue «el ministerio de Hacienda que dirigía Cristóbal Montoro, del PP», quien obligó a Gandia a elevar los tributos «para que el ayuntamiento se recuperara de la quiebra económica en la que lo dejó el Partido Popular», en referencia a la legislatura del alcalde Arturo Torró.

Gregori no se quedó sin respuesta, pero ahora en boca de Guillermo Barber, que dirigió la concejalía de Hacienda durante la alcaldía de Torró. «Moragues siendo conseller destinó más de 100 millones a Gandia y la Safor, entre ellos 85 para terminar el hospital comarcal, que si no llega a ser por él no se hubiese acabado por la situación económica en la que se encontraba la Generalitat», dijo en una evidente alabanza al candidato del PP.