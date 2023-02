El Centre Polivalent d’Oliva acollirà el pròxim dijous, 23 de febrer, el Festival Solidari de l'ONGD Manos Unidas, una associació que treballa per a l’ajuda, la promoció i el desenvolupament de països empobrits.

Les regidories d’Esports i de Benestar Social, que encapçala Yolanda Navarro, tracten de donar suport a totes les accions solidàries, i la realització d’aquest festival que es fa en benefici d’un projecte específic per a una zona molt necessitada. Es tracta de la construcció i instal·lació d’un accés a l’aigua neta per a la comunitat marginal de Syaolwe (Machakos-Kènia).

Els Serveis Esportius Municipals, com tots els anys, col·laborarà tant en les demostracions com en l’organització de l’esdeveniment. Les Escoles Esportives de patinatge artístic, gimnàstica rítmica, dansa clàssica, dansa espanyola i balls de saló realitzaran unes animades actuacions, seguides d’altres col·laboracions individuals, com ara una interpretació amb el violí i l’esperat espectacle de màgia. Per a finalitzar es rifaran diferents productes d’empreses col·laboradores del poble.

Els donatius i diners arreplegats, com hem assenyalat abans, aniran destinats concretament als habitants de la tribu Kamba, els quals podran beure aigua neta i a poca distància en els abeuradors que es construiran .

María Salort, delegada de Manos Unidas d’Oliva és l’encarregada, de promocionar i animar a les diferents organitzacions municipals que col·laboren en aquest tipus de projectes tan necessaris, i al mateix temps, traslladar l’import recaptat a aquest organisme. En aquest esdeveniment també col·laboren altres associacions com l’Associació d’Ames de Casa Tyrius i la Creu Roja d’Oliva.