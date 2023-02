L'alcaldessa d'Oliva, Yolanda Balaguer, i la regidora d'Esports, Yolanda Navarro, reben i donen la benvinguda a la nova junta directiva del Club Nàutic d'Oliva.

En la reunió els i les membres de la direcció de club esportiu han traslladat les seues inquietuds i demandes. L'encontre ha estat molt fructífer per les dues parts, segons la regidora d'Esports.

En la mateixa s'han tractat diversos temes, entre els quals la voluntat d'obertura, atractiu per a turistes i visitants, infraestructures i col·laboració amb l'Ajuntament d'Oliva.

L'alcaldessa d'Oliva, per la seua banda, a més de donar l'enhorabona als nous dirigents, ha volgut incidir en la importància d'aquest club per a la ciutat d'Oliva i per al món esportiu. "D'ara endavant volem seguir treballant eixa coordinació entre el departament d'esports i el Club Nàutic amb l'objectiu de millorar les nostres relacions i desenvolupar accions per millorar la projecció de la nostra ciutat com un destí turístic i esportiu de gran qualitat".