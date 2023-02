Unai Zamora Mañá, gandiense de 21 años, ha cumplido 100 partidos como jugador de UpB Gandia de la Liga EBA. El pívot alcanzó el centenario en el encuentro del pasado sábado que el líder Proinbeni perdió en la cancha del Archena. «Es una lástima que fuera así, pero no deja de ser una anécdota porque lo importante es la cifra», apunta el jugador.

Zamora habla de la trayectoria del equipo. «tenemos 16 victorias y 2 derrotas y todos hubiéramos firmado estar donde estamos. Este tropiezo no empaña en absoluto el trabajo realizado».

Unai piensa que «aún no tenemos nada hecho porque quedan partidos complicados como el de este sábado en casa ante Calp, pero clasificarnos para la fase de ascenso como campeones de liga depende de nuestra mentalidad. Lo que debemos hacer es no bajar la intensidad y que no nos afecte la presión. El objetivo de esta temporada es subir a LEB Plata».

El jugador comenta que «el secreto de este equipo es la piña, el buen rollo que tenemos, el gran grupo que hacemos. Esa es nuestra fortaleza. La filosofía de nuestro entrenador, Alejandro Mesa, es el juego en equipo. Nos gusta y nos va bien».

A la afición «ya se lo hemos dicho todo. Simplemente le daría las gracias por todo su apoyo».

Sobre sus 100 partidos, reconoce que no recuerda el día y el rival de su debut, pero sabe que era en Gandia, que él era júnior de primer año y que el entonces entrenador, Víctor Rubio, le hizo jugar un minuto y medio casi al final. Lo que sí recuerda es el primer partido que se sintió jugador de verdad. «Fue en Alicante, ese día ya anoté puntos, jugué bastantes minutos y ganamos».

Su mejor actuación fue «en octubre de 2021 en un triunfo ante el CB Alginet. Fui MVP de la jornada con un 33 de valoración, 16 puntos y 12 rebotes, pero también me quedo con los partidos de la última fase de ascenso».

En torno a los entrenadores que ha tenido, Rubio y Mesa, dice que son diferentes: «Víctor me dio la oportunidad y con Alejandro ha llegado mi consolidación».

Está encantado de ser canterano y representar a la base de Units pel Bàsquet en el primer equipo, recuerda con cariño cuando su madre y su abuela le llevaban desde Villalonga a Gandia para poder entrenar en las categorías inferiores. Aspira a subir y jugar en la LEB Plata con UpB Gandia. «Aquí me siento como en casa porque realmente estoy en casa».

Unai y el Proinbeni UpB Gandia juegan a las 19.30 horas de hoy en casa ante el CB Ifach Calp.