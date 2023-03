El pasado sábado, 4 de marzo, la Fallera Mayor de Oliva, Estefania Chover, acompañada de su Corte de Honor, hizo la entrega de la máxima condecoración que puede recibir un fallero o fallera por parte de la Junta Central Fallera: el Bunyol d'Or amb Fulles de Llorer por veinte años de trayectoria y el Bunyol d'Or i Brillants amb Fulles de Llorer por treinta años. Acompañaron en el acto a la alcaldesa, Yolanda Balaguer, y la presidenta de la Federació de Falles d'Oliva, Ramona Pérez.

En este curso fallero de 2023 se han otorgado más de 50 recompensas a falleros y falleras de Oliva. «Este es un reconocimiento por la labor diaria e implicación a lo largo de los años, no sólo de los falleros y falleras condecorados sino también de sus comisiones, porque la pasión por esta fiesta es compartida y no se explica si no es en su conjunto » ha declarado Yolanda Balaguer.

Los falleros y las falleras que han recibido las máximas recompensas son:

BUNYOLS D'OR AMB FULLES DE LLORER

AC Falla Barri Sant Francesc

· Santiago García Chillon

· María López Garrido

· Laura Malonda Llopis

· Lara Mas Sanchis

· Guillermo Pérez Bernabeu

· Sara Pérez Escrivá

· Lydia Pérez Rodríguez

Falla Pensat i Fet

· Joan Mas Bretó

· Rafael Sanchis Fuster

Falla Institut

· Berta Fuentes Herráiz

· David Pérez Gázquez

· María Teresa Sendra Llidó

AC Falla l'Estació

· Beatriz Bolo Sigalat

· José Cardona López

· Concepción Ferrando Rastroll

· Rubén Giménez Gil

· Javier Llopis Just

· Jorge Navarro Jiménez

· Rafael Sepúlveda Barber

· Javier Vives Carrió

Falla Casa d'Alonso

· Mari Carmen Ángel Mejías

· Juanjo Moratal Gregori

· David Peiró Navarrete

BUNYOL D'OR I BRILLANTS AMB FULLES DE LLORER

AC Falla Barri Sant Francesc

· Marta Alcaraz Pérez

· Teresa Aracil Blanco

· Vicente Carmona Cañamas

· Agustina Cocera Pérez

· Vicente Lleches Tomás

· José Llorca Santapau

· Inmaculada Mañó Peris

· Salvador Martí Martí

· Verónica Morató López

· Ana María Moreno Sánchez

· Gemma Moreno Sánchez

· Susana Pla Soria

Falla Pensat i Fet

· Pilar Monzó Monzó

· Isabel Navarro Rocher

Falla Institut

· Carlos Gregori Gázquez

· Rosa María Llopis Ardid

· Alicia Miralles López

· Francisco Morató Clavier

· Pere Moll Torres

· Mónica Ramos Bañuls

· José Serrano Martí

· Rosa Isabel Tur Pastor

AC Falla l'Estació

· Vanesa Camps Gavilà

· Olga Carretero Escrivà

· Virginia Colomar Breco

· Sergio Morell Boscà

· Rosa María Savall Ferrando

Falla Casa d'Alonso

· Celia Borràs Faus

· José Llorca Ferri

· José Megali Cobos

· María Julia Santamaría Roig

· Domingo Soler Morell

· Fani Tur Cotaina