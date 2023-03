El dijous el Conseller de Sanitat, Miguel Mínguez, va presentar a Oliva el projecte del centre sanitari de Sant Francesc i va anunciar l’inici de les obres per a finals d’abril. Amb una inversió de vora 4 milions i un termini d’execució de 15 mesos, una vegada entre en funcionament substituirà a l’actual consultori auxiliar.

Sense dubte, era una de les notícies de la legislatura que més esperàvem i l’hem rebuda amb molta satisfacció i alegria. Però arribar ací no ha estat gens fàcil. S’han hagut de realitzar moltes gestions. Massa, donada la seua gran necessitat des de fa tants anys. Ara, que ja veiem la llum del final del túnel, convé fer un repàs per tal de tindre present el que ha costat aconseguir aquesta infraestructura bàsica per al poble d’Oliva.

En novembre de 2015, després de més de quatre anys sense cap avanç, l’aleshores alcalde d’Oliva, David González, en una visita a la Conselleria, va rebre la notícia que aquesta no tenia constància de l’acord de cessió de la parcel·la per a la seua construcció, el qual va ser adoptat per part de l’Ajuntament d’Oliva en 2005. Sí, en 2005! En qualsevol cas, es van comprometre a donar una resposta sobre dita cessió i a estudiar la viabilitat del nou centre de salut dintre del Pla Funcional d’Assistència Sanitària. Ara bé, va passar quasi un any sense cap resposta. És per això que després de persisitir molt i de moltes gestions, en octubre de 2016 la Conselleria va informar que el nou centre sanitari havia estat informada favorablement en el marc del Pla Funcional d’Assistència Sanitària, i que havien xifrat la inversió en 2.765.000 euros. I per altra banda, que els pressupostos de la Generalitat per a 2017 comptarien amb una partida per la redacció del projecte.

El 8 de novembre de 2016 es va tornar a enviar ofici de remissió a la Conselleria de la cessió de parcel·la municipal. Mentrestant es va publicar l’avantprojecte dels pressupostos de la Generalitat de 2017 sense la partida que s’havia promés per part de la Conselleria de Sanitat per a la redacció del projecte constructiu. De manera que es van dur a terme les gestions amb els grups parlamentaris de les Corts per tal que prosperara una esmena. L’esmena es va aprovar, i el Pressupost de la Generalitat de 2017 va preveure 120 mil euros per a la redacció del projecte. Per desgràcia, la partida no es va gastar perquè va tornar a transcórrer un any sense cap resposta de la Conselleria sobre l’inici de l’expedient de recepció del solar municipal. Fins a novembre de 2017, quan la Conselleria de Sanitat va iniciar formalment l’expedient per tramitar la recepció de la parcel·la.

En maig de 2018, després de diverses gestions, la conselleria va remetre a l’ajuntament l’informe favorable de viabilitat de la construcció del nou consultori auxiliar Sant Francesc, gràcies al qual es podia continuar amb la cessió de la parcel·la. L’informe estava condicionat al compromís de l’Ajuntament d’Oliva d’assumir les despeses del trasllat d’un armari elèctric, així com de l’extensió de la corresponent línia subterrània de baixa tensió. Aleshores els serveis jurídics van començar a enllestir tota la documentació. Després dels informes, en juny de 2018 va sorgir un nou contratemps, ja que el solar municipal en qüestió no estava inscrit en l’Inventari de Béns de l’ajuntament. És per això que es va convocar una sessió del Ple on es va acordar donar d’alta la dita parcel·la en l’inventari. Després de tot aquest periple, atés que la conselleria només necessitava 3.125 m2 dels 10.000 m2 totals, l’Ajuntament encara va haver de tramitar un expedient de segregació. I ja en novembre de 2018 va ser possible adoptar l’acord definitiu de la cessió gratuïta a la Generalitat de la parcel·la.

D’aquest moment endavant, la Conselleria de Sanitat era la que havia de continuar l’expedient. I així ha ocorregut. Una vegada la Generalitat va acceptar formalment la parcel·la, en abril de 2019 es va publicar a la plataforma de contractació del sector públic la licitació de la redacció de projecte i direcció d’obra del nou centre sanitari Sant Francesc d’Oliva. Posteriorment, després de la pandèmia, la construcció del nou centre va ser inclosa en el Pla d’Infraestructures Sanitàries 2021-2023, i la Conselleria ha culminat la tramitació que ha possibilitat l’imminent inici de les obres.

Com alcaldessa i veïna d’Oliva, en primer lloc vull agrair l’enorme paciència que han tingut les persones, sobretot les usuàries de l’actual consultori auxiliar, així com els professionals de la sanitat pública destinades allí. També als governs que m’han precedit per la seua persistència i bona gestió d’aquest assumpte. Gestions que hem continuat des de l’actual govern, també de manera abnegada. I, per descomptat, he d’agrair als diferents equips de la Conselleria de Sanitat la seua voluntat inequívoca que ha quedat ben palesa. D’ara endavant, esperem que els terminis es complisquen i que es dote convenientment el nou centre amb els recursos personals i materials per a poder donar el millor servei públic a les persones usuàries. Tal com he manifestat personalment al Conseller, en aquest camí comptarà amb la màxima lleialtat institucional i la col·laboració de l’Ajuntament d’Oliva.