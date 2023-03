Des del març de 2021 el servei de ludoteca pública i gratuïta d’Oliva «Olivia» ha sigut tot un èxit. Més de 500 famílies des d’aleshores s’han beneficiat d’aquest servei que els ha facilitat durant els períodes vacacionals, dissabtes i festius escolars la conciliació familiar i laboral.

L’ampliació d’aquest servei després de les festes de Nadal continua en marxa per a totes les xiquetes i xiquets, de 3 a 16 anys escolaritzades, en horari obert i flexiu, cada vesprada de 17 h a 20 h i dissabtes i festius de 8 h a 14 h en el CEIP Hort de Palau i sense inscripció prèvia.

El servei de Benestar Social dirigit per la regidora Yolanda Navarro ha anunciat aquesta setmana que per al període vacacional de Falles les famílies d’Oliva també podran gaudir d’aquest servei públic i gratuït de ludoteca. El dia 17 i 18 de març, dies en què les xiquetes i xiquets ja no van al col·legit, «Olivia» tindrà les portes obertes de 8 h a 14 h, en les mateixes condicions que fins ara: amb horari flexiu i sense inscripció prèvia.

«El servei «Olivia» permet compatibilitzar la vida personal, familiar i laboral dels veïns i veïnes d’Oliva el que es tradueix en major qualitat de vida de les famílies i assegurar-se majors nivells d’igualtat entre homes i dones en l’àmbit privat de la nostra ciutat» ha declarat Navarro, responsable del servei de Benestar Social, que valora molt positivament la bona acollida que ha tingut «Olivia» des del seu inici en 2021. «Més de 500 famílies d’Oliva s’han beneficiat d’aquest servei, una de tantes polítiques públiques que ha desenvolupat aquest govern i concretament el Departament de Benestar Social i que posa en el centre a les persones. Apostar per polítiques que faciliten la conciliació i fomenten la corresponsabilitat és aportar per polítiques feministes, que és el nostre objectiu.» ,ha conclòs Yolanda Navarro.

Aquest projecte forma part del Pla Corresponsables que promou la Secretaria d'Estat d'Igualtat i contra la Violència de Gènere, del Ministeri d'Igualtat, que pretén aconseguir un suport específic de les necessitats de conciliació de les famílies amb xiquets, xiquetes i joves menors de 16 anys.