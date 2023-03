El conseller de la Infància de Gandia, David Martínez Navas, ha presentat la seua candidatura per als Premis de la Pau 2023 "Kids Rights" i des de l'Ajuntament de Gandia s'ha mostrat tot el suport per tal d'aconseguir aquest reconeixement.

La regidora d'Infància, Liduvina Gil, s'ha mostrat molt satisfeta per aquest fet: "Estem encantats amb la presentació. Aquest és un reconeixement que es fa a tots els xiquets i xiquetes que treballen pels drets de la infància". David té el Trastorn de l'Espectre Autista (TEA), però compta amb una llarga trajectòria en matèria de promoció d'oportunitats per a la infància i per donar visibilitat a l'autisme.

Navas, per la seua part, ha afegit: "Estic molt content i il·lusionat per la meua candidatura. Vull donar les gràcies als meus pares, a l'Ajuntament de Gandia i a tots els consellers per creure en mi, ja que quan se li dóna una oportunitat a l'autisme passen coses meravelloses".

Els pares de David, finalment, han conclòs: "Estem molt orgullosos i feliços per la candidatura de David. Ell és un gran lluitador i se supera diàriament trencant barreres i mites de l'autisme".

El Premi Internacional de la Pau Infantil s'atorga anualment a una persona menor d'edat que haja fet una contribució significativa a la defensa dels drets de la infància i a millorar la situació dels xiquets vulnerables com els orfes, els xiquets treballadors i els xiquets amb VIH/sida.