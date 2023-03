Àlex Blasco Gea (Gandia, 22-02-1977) es el preparador físico de Proinbeni Units Pel Bàsquet de la Liga EBA. En la Universitat de València se diplomó en Magisterio de Educación Física. Ha cursado estudios en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de València y el Máster de Alto Rendimiento Deportivo del Comité Olímpico Español en Madrid. Blasco, atleta muchos años, es director del CEIP Joan Martorell de Gandia.

Esta temporada ha vivido su primera experiencia como preparador físico de un equipo, de la que se siente «muy satisfecho». Cuando le proponen desempeñar ese puesto, cuenta Blasco, «pienso que no era el momento, que mi etapa como entrenador ya estaba finalizada, pero me dejé llevar por la ilusión y las ganas de formar parte del cuerpo técnico de un deporte de equipo y más tratándose del baloncesto, que aquí se vive intensamente. Suponía para mí que sería una salida de la zona de confort, pero al final ha resultado ser una ampliación de la misma. Lo mejor que me he encontrado es la comunión entre afición, club y equipo. Todos tiran del carro, cada uno desde su parcela, y se nota que hay ganas de hacer bien las cosas. Aceptar la propuesta ha sido un acierto».

Desde el primer momento, añade, «la acogida fue fenomenal, tanto por la directiva que preside Mónica Nogueroles como por el cuerpo técnico del primero equipo, el resto de entrenadores del club y los jugadores. El inicio fue difícil, pero me ayudaron a integrarme». Destaca que «en UpB Gandia se respira compromiso y profesionalidad y tenemos la mejor afición de la EBA».

Sobre la condición física de los jugadores, comenta que «la liga es muy exigente, pero veo muy bien al equipo. Las lesiones musculares nos han respetado. Estamos cerca del primer objetivo, pero queda mucho por hacer. Somos una plantilla que basa su rendimiento en el trabajo diario y en la aportación del conjunto. Buscamos una línea ascendente que no debe parar si queremos conseguir más objetivos. La fase de ascenso comporta una serie de ajustes en su preparación por las características propias del formato, ya que no es lo mismo jugar cada semana que tres o cuatro partidos en tres días. La dificultad es mantener la condición física durante toda una temporada, en la que es tan importante el primero como el último partido. Lo que valoro es que ha sido una carrera de fondo, que aún no ha terminado». Lo único que «he hecho yo es poner mis conocimientos al servicio del equipo. Alejandro, Manu y David han suplido mis carencias».

La principal clave del éxito de Proinbeni UpB Gandia es que «los jugadores son amigos, una auténtica familia. Todos suman por el bien común y son muy conscientes de que son un colectivo, en el que no priman las individualidades. Hay equipos rivales que tienen dos o tres jugadores determinantes sobre los que basan su juego, pero en el nuestro el que entra a pista sabes que va aportar tanto como el que sale. Cuando vienen situaciones difíciles, este estilo hace que no se noten tanto». Aún así, «no podemos relajarnos. Una virtud del equipo ha sido afrontar cada partido a tope en una liga que parece fácil por los resultados, pero que ha sido difícil».

Ante el partido del sábado ante el Benidorm, Blasco apunta que «espero que sea una gran fiesta, que se llene el pabellón y que celebremos que somos campeones y la clasificación para la fase de ascenso. Los jugadores se lo merecen por lo mucho que han trabajado. También somos conscientes de que no habremos hecho nada. Restan dos partidos de liga regular, el del play-off y la fase de ascenso. Queda lo más importante».