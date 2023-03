La consellera d’Educació, Cultura i Esport, Raquel Tamarit, la presidenta del Consorci de Bombers de València i vicepresidenta de la Diputació de València, Maria Josep Amigó, i la regidora Delegada de l'Àrea de Gestió del Territori, Alícia Izquierdo, han presentat el nou material didàctic del projecte "Bombers a l’Escola" en el CEIP Roís de Corella de Gandia.

Gandia ha acollit la presentació del nou Maletí Preveincendis elaborat per la Diputació de València i la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. Cada maletí conté 25 còmics de "Bombers a l’Escola", 25 decàlegs, 25 retallables, 25 làmines de conducta PAS a la carretera i una completa unitat didàctica que ha sigut dissenyada pels bombers professionals i amb l’assessorament de la Conselleria d’Educació.

Els bombers han explicat que l’objectiu d’aquest material és dotar a l’alumnat dels coneixements i actituds per actuar davant els principals riscs a casa, a un incendi o als accidents a la carretera. Els xiquets i xiquetes del CEIP Roís de Corella també han rebut tallers educatius durant la xerrada, per tal de saber què fer davant un accident domèstic o de tràfic.

Segons ha explicat la presidenta del Consorci, Maria Josep Amigó, "la secció de Prevenció del Consorci té una llarga trajectòria en la realització d’activitats i visites escolars de caràcter preventiu, i ara avancem i ampliem el projecte ‘Bombers a l’Escola’ amb el Maletí Preveincendis per arribar a tot l’alumnat de primària de les zones del Consorci. La distribució es farà a través del cos de bombers que acudiran a cada centre per efectuar l’entrega dels materials, prèviament a la celebració de les sessions formatives concertades amb cada escola", i ha afegit: "volem agrair la implicació de la comunitat educativa, sempre interessada a fer de la prevenció una peça clau del coneixement de la infància".

Per la seua banda, la consellera Raquel Tamarit ha fet èmfasi en "la importància de la col·laboració entre institucions per ampliar l’espectre d’activitats complementàries als nostres centres educatius que, com en aquest cas, enriqueixen de coneixements i experiències el nostre alumnat i ompli les aules de projectes transversals tan importants com és la prevenció d’incendis".

I per últim, la regidora Delegada de l'Àrea de Gestió del Territori, Alícia Izquierdo, ha agraït a la consellera i a la vicepresidenta de la Diputació de València que hagen escollit Gandia i el CEIP Roís de Corella per a la presentació d’aquest material tan necessari per a la prevenció d'incendis i accidents domèstics. "L’alumnat ha aprés mentre es divertia i descobria noves situacions, gràcies a aquest tipus iniciatives els més menuts sabran com deuen actuar i es poden prevenir problemes greus", ha explicat Izquierdo.