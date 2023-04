Potries acull aquest cap de setmana una nova edició de les Jornades de la Lluita Camperola. La programació s'enceta aquest divendres, 14 d'abril, amb la projecció de la pel·lícula “Alcarràs”, a la Casa de la Cultura, amb la participació de la Plataforma en Defensa del Territori de la Vall d'Albaida. La convocatòria és a les 19 hores.

Dissabte 15 a les 9:30 hores l'Associació Centre Excursionista la Madrilla organitza una ruta interpretativa pel riu Serpis. Consisteix en una excursió guiada d'uns 3,5 kms, fàcil i per a tots els públics. En aquesta es revisarà in situ part de la problemàtica més important que afecta al Serpis així com altres curiositats. L'eixida serà des de la plaça de l'Ajuntament.

Després, a les 12 hores, està prevista la presentació de l'estudi jurídic "La problemàtica ambiental del riu Serpis", a la Casa de la Cultura. L’estudi està realitzat per Nere Olabide, doctoranda en mediació i resolució de conflictes socioambientals per la UPV/EHU; Jorge Pérez, asesor ambiental al departament jurídic d’una multinacional; i Roser Torregrosa, tècnic jurídic ambiental en l'administració autonòmica.

Este informe s'ha realitzat dins del marc d'activitats del Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT) i amb el suport a l'Associació Centre Excursionista La Madrilla.

Diumenge dia 16 es tancarà la programació. A les 12.30 hores està anunciat el concert de Xavi Sarrià a la plaça del País Valencià i a les 13.30 hores hi haurà un concurs de paelles de Sant Vicent a càrrec de l'Associació de Festes de Potries. Les paelles es cuinaran a la avinguda de la Constitució.

Potries es suma des de fa uns anys a la data del 17 d'abril, que és quan es conmemora el Dia Internacional de la Lluita Camperola en record de l'assassinat de 19 camperols sense terra que reclamaven el seu accés a la terra i a la justícia, en l'any 1996 en "Eldorado dos Carajás", a Brasil. Crim que segueix impune fins avui. S'organitzen al voltant d'aquesta data, centenars d'activitats que han estat recollides pel moviment internacional de "La Via Camperola" (LVC) en un mapa a tot el món.

Aquest és el context i l'origen d'aquest tipus de jornades de lluita camperola, però segons explica Ismael Aznar, secretari de l'Associació Centre Excursionista la Madrilla, "a Potries sempre hem dedicat les jornades a temes més propers i hem tractat la problemàtica del Serpis, les herbes mengívoles, la pèrdua del patrimoni hidràulic, l'impacte de la proposta d'ampliació de la CV60, exposicions de fotos d'aus de la Safor de Jesús Villaplana, exposicions de fotos antigues del riu o projecció de documentals amb autors, d'entre altres qüestions".