La UE Tavernes acumula ya cuatro partidos sin conocer la victoria. En el último de liga regional preferente empató 2-2 en el campo de la UD Canals con goles de Álvaro, que marcó el 1-1 y el juvenil Moreno, que anotó el 2-2.

Un partido en el que el calor y el mal estado del terreno de juego fueron factores importantes en el juego, unido a las numerosas bajas del equipo vallero que jugó en alguna fase del partido con los juveniles Espí, Moreno y Pau.

Una primera parte con gol anulado al Tavernes muy dudoso en el minuto tres y en el cinco marcaron los locales. Los valleros lo acusaron mientras que los de la Costera hubieran podido marcar algún gol más. Poco a poco el cuadro "roget" se fue recuperando y pasó a dominar en los últimos minutos de la primera mitad.

En la segunda, la decoración cambió por completo pues el Tavernes acorraló al equipo canalense y empató en el 48' por medio de Álvaro. Los de la Valldigna tuvieron claras oportunidades para adquirir una ventaja sustancial, pero no las materializó.

La UD Canals, que no había creado peligro en toda la segunda mitad, consiguió el 2-1 en el 86. Pero el Tavernes no se rindió, a pesar del mazazo recibido, y, ya en el descuento y en una falta lateral sacada bien por Aarón, el juvenil Moreno cabeceó a la red en medio de la alegría de los de Edu Revert.