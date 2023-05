Fira Mercat Gandia presenta una fira amb una oportunitat única per a conèixer les últimes tendències en tecnologia verda i descobrir com portar un estil de vida més ecològic, la Fira de la Mobilitat Sostenible. Així ho ha anunciat aquest matí en roda de premsa la regidora de Comerç, Vicenta Ferrer.

La Fira de la Mobilitat Sostenible tindrà lloc a la Plaça del Prado els dies 5, 6 i 7 de maig. Forma part de la programació de Fira Motor 10ª Edició. Els horaris seran: divendres de 10:30h a 13:30h i de 17:00h a 20:00h; dissabte de 10:30h a 13:30h i de 17:00h a 20:00h; diumenge: 11:00h a 13:30h.

«A la fira trobarem mobilitat personal i alguns dispositius orientats a la eficiència energètica dels llars. Hi haurà patinets elèctrics, motos elèctriques i informació sobre energia sostenible», ha expressat la regidora.

Hi haurà diferents comerços amb productes relacionats amb la mobilitat sostenible, com per exemple Moto València, que comptarà amb una àmplia gamma de motos i vehicles de dues rodes elèctrics. D’aquest forma, els visitants podran conèixer les novetats del mercat i les últimes tendències.

SABWAY Gandia, per la seua part, portarà el seu catàleg de patinets elèctrics. A més donarà servei de manteniment amb una secció taller. Carrefour Gandia oferirà també diferents productes de mobilitat sostenible i complements.

Balanç - Fira de la Cervesa

Pel que respecta a la Fira de la Cervesa, que va estar compresa en dos dies i no tres com és habitual el passat cap de setmana, hi van visitar els stands un total de 4.500 persones, dels quals el 95% eren de Gandia, el Grau i la platja, el 3% de la comarca i el 2% de fora. La valoració d’aquests va ser de 9,8 sobre 10 i la dels expositors de 9,6 sobre 10.