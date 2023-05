El Campionat Individual–Trofeu President de la Generalitat en la modalitat de raspall ha tancat este dilluns la ronda dels huitens de final al Trinquet de Xeraco, on Vicent ha superat Seve per un ajustat 25-20.

El pilotari de Xeraco es classifica per a la lligueta de quarts i competirà en el Grup B, on es trobarà amb Salelles II d'Oliva i Iván, que esperen el seu debut, i amb Murcianet, que també arriba des dels huitens de final.

La nova ronda dels quarts de final comença este mateix dimarts al Trinquet d’Oliva i atenció perquè ho farà amb el duel entre els dos pilotaris que estan dominant el mà a mà des de fa anys. El vigent campió i vencedor de les tres darreres edicions, Tonet IV, s’enfrontarà a Moltó, que acumula quatre títols en el seu palmarés.

Esta serà la primera de les sis partides que es jugaran en el Grup A, on també estan Vercher de Piles, que encara no ha debutat, i Marrahí, que ve dels huitens de final.

Al remat, són tres els jugadors professionals de la comarca que disputaran els quarts de final. A cada grup hi haurà una lligueta de tots contra tots amb un total de sis partides per grup, on la victòria estarà premiada amb 1 punt. En acabar, els dos jugadors amb millor puntuació de cada grup es classificaran per a les semifinals.

La ronda de quarts de final es jugarà entre els dies 23 de maig i 11 de juny als trinquets d'Oliva, Castelló de Rugat, la Llosa de Ranes, Bellreguard, Piles, Dénia, Xeraco, el Genovés i Xàbia.

Les semifinals es disputaran a partida única. Una eliminatòria enfrontarà el primer classificat del Grup A contra el segon del Grup B i l'altra la jugaran el primer del Grup B contra el segon del Grup A. Les partides es completaran durant el cap de setmana del 16 al 18 de juny a trinquets que estan per determinar.

Després d'això només quedarà la disputa de la final, en data i trinquet que s'han de definir, així com la partida pel tercer i quart lloc, que també té pendent de definir data i trinquet.