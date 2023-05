Demane la confiança dels meus ciutadans, i una oportunitat per continuar les moltes coses encetades. Amb una àmplia majoria de ciutadans que confien en mi. Em coneixen, em coneixeu. Vaig ser regidor de l’ajuntament durant 6 anys i ara en duc dos d’alcalde. M’agrada xafar el carrer, escoltar a la gent i mirar-la als ulls, i faig meu el problema de cada persona.

M’agrada el diàleg, m’agraden els acords, soc una persona moderada com la immensa majoria de persones de Gandia. A esta ciutat no li agrada la crispació ni l’enfrontament, i a mi tampoc. Crec que la manera de governar i les formes condicionen el resultat de les coses i el fet que siga una persona moderada i de consensos ha permés que esta ciutat avance.

Ara propose fer realitat les moltes coses que ja hem aconseguit. Però necessite fer-ho en aliança amb la Generalitat Valenciana, també. Perquè ha estat gràcies al President com hem aconseguit la major part de les inversions, en un moment encara difícil per a les finances del nostre Ajuntament. Eixe suport ha estat decisiu, ha permès avançar. I ara propose continuar transformant Gandia entre tots i amb l’ajuda i la complicitat del president Ximo Puig en la Generalitat. Amb un programa de govern que continua un projecte ja encetat i que ha de mantenir la bona sintonia i les moltes inversions que des de totes les conselleries s'estan fent a Gandia; amb el Palau de Justícia, l’accelerador linial per a radioteràpia, l’Espai Sanitari de Roís de Corella, l’Hospital de dia Infanto-juvenil, el Centre de Dia i Residència per a persones amb Diversitat Funcional, i totes les obres del Pla Edificant.

Gandia és la meua passió des de menut i per a mi no hi ha major honor que dedicar-me a servir-la. Demane el vot i una àmplia majoria si creieu en mi i la meua manera de governar, votàreu el q votàreu abans. Perquè representem el projecte i la força de Gandia.

Ja sabeu que estes eleccions van de continuar avançant o retrocedir, com diem els valencians, avant o arrere. I jo ho tinc molt, clar: sempre avant!

Demane la vostra confiança per a que guanye cada persona, per a guanye cada família, cada empresa, per a que guanye Gandia.

I demane el vostre vot, per a que guanyem junts.