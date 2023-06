L’escriptora Adriana Serlik ha presentat a la Casa de la Marquesa el seu llibre "40 anys fent cultura UPG" sobre el 40 aniversari d’aquesta institució. Serlik conta la creació i la historia de la universitat que ha estat treballant des de 2008.

«En aquest llibre conte els antecedents del que han sigut les universitats populars i seguidament ja em centre en la creació de la UPG», afirma. El llibre fou un encàrrec que li van fer l’any 2008, que ara ja està codificat. «Tot i que hi ha molt de contingut des del punt de vist escrit, també conté molta fotografia que el fan molt agradable», afegix.

Serlik destaca que també hi ha un audiollibre on es poden escoltar coses que no apareixen a l’exemplar. Es pot consultar al web 40anysfentcultura.com a través de qualsevol dispositiu.

A l’acte de presentació han acudit l’alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, el regidor de Cultura, Nahuel González, la regidora de l’IMAB, Liduvina Gil, l’antic regidor Toni Durà, l’exdirector de la UPG, Josep Miquel Moya, i altres membres de la corporació.

D'altra banda, la Universitat Popular de Gandia celebra la cloenda del curs amb una sèrie d’actes en obert que tindran lloc aquest divendres 9 de juny. La celebració començarà amb un acte institucional en què es lliuraran diferents reconeixements a l’alumnat de la UPG que ha destacat enguany per la seua dedicació i implicació en alguna de les disciplines impartides en el centre. També es desvetlarà la professora escollida enguany com a "Amiga de la UPG" a qui se li farà entrega d’un diploma per part de les autoritats municipals, que també s’encarregaran d’entregar els reconeixements.

A l’acte es lliurarà també, simbòlicament, un txec de 500 € a l’Associació AFASW de famílies afectades pel síndrome de Wolfram, a qui la UPG ha destinat tota la recaptació aconseguida en la fireta del llibre usat que va convocar el passat mes d’abril.

L’acte tindrà lloc a partir de les 20:00 hores al carrer Tossal, 8 i, en acabar, es procedirà a inaugurar la mostra de treballs d’alumnes de diferents disciplines com fotografia, dibuix i pintura, ceràmica, tall i confecció, macramé i patchwork. La mostra es podrà veure a la sala d’exposicions de l’edifici Tossal, a la planta baixa, fins al proper 23 de juny i es podrà visitar de dilluns a divenders de 9 a 20:30h.

I, com de costum, es donarà pas al sopar de fi de curs, al voltant de les 21:30 hores, en la plaça Loreto, a les portes de la UPG, amb l’amenització en directe del grup musical Els Capellans.