Francesc Puigpelat i Valls, un escriptor de Sitges, ha guanya el premi Carmesina de narrativa infantil que cada any convoca la Mancomunitat de Municipis de la Safor. L'obra, titulada "L'Estrany cas del divorci dels pares", ha estat considerada la millor pel jurat, que ha estat integrat per Vicenta Tasa Fuster (membre de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua), Oriol Canosa Masllorens (guanyador de l’edició anterior), Paula Soriano Garcia (d’Edicions Bromera), Esther Climent Gosp (escriptora i guanyadora del Premi Carmesina 2020), Joan Portell Rifà (escriptor i crític literari).

Aquesta és la segonda ocasió en què l'escriptor de Sitges guanya el Carmesina, donat que es va emportar el premi l'any 2017 amb l'obra "La Liliana al País de les Coses Perdudes".

Segons acaba d'nformar la Mancomunitat de la Safor “L’estrany cas del divorci dels pares” és una narració que tracta un tema alhora delicat i molt actual: els dels nens que tenen els pares divorciats, i els problemes que això representa. Sense defugir res, intenta tractar-ho des d’una perspectiva divertida i humorística. La protagonista és una nena de dotze anys, la Berta, molt aficionada a les històries del detectiu Kronan, que, una nit, sent discutir els seus pares sobre una altra dona, la Marta. Tem que els pares estiguen a punt de divorciar-se i, a partir d’aquí, enceta les seues investigacions de detectiu aficionada. Descobrirà que son pare té relacions d’amagat amb una dona amb qui es troba a l’hipermercat, i que sa mare se cita d’amagat amb un home en un pis. Ara bé: res no és el que sembla. Al final, la sorpresa de la Berta serà majúscula.

Francesc Puigpelat (Balaguer, 1959) és escriptor i periodista, i ha publicat més de quaranta llibres. Ja havia guanyat el premi Carmesina el 2017 per l’obra "Liliana al País de les Coses Perdudes". En literatura infantil, ha guanyat nombrosos premis, com l’Atrapallibres (per "El nen que xa xatejar amb Jack Sparrow") o el Folch i Torres (per "La nena que es va convertir en mòbil"). En literatura per a adults ha guanyat, entre altres, els premis Joanot Martorell, Josep Pla, Carlemany, Pin i Soler Ciutat de Tarragona, Ciutat d’Alzira, Ferran Canyameres i Ciutat de Palma. El seu darrer guardó ha estat el premi Fiter i Rossell 2022, d’Andorra, per la seva novel·la "Abril".