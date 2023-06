La Fira Gastronòmica "Tasta Gandia" ha estat tot un èxit . Aquest espai, situat al Moll dels Borja, que oferia showcookings, tasts de vins, vermuts i concerts, entre altres, va atraure moltíssima gent que aprofitava el cap de setmana per gaudir d'activitats culinàries i plats típics valencians i locals.

Un total de 13 estands amb diferents temàtiques hi van estar presents per tal que cada visitant elegira el que més li agradara. El president de Destí Safor, José Manuel Navarro, ha valorat molt positivament la fira: “Només tinc paraules d'agraïment. Als empresaris, que han donat suport a l'esdeveniment des del primer dia, al departament de Turisme, per apostar per la fira, que ha sigut tot un èxit, als mitjans de comunicació per donar-li visibilitat i als centenars de persones que ens van visitar durante les jornades".

Per la seua banda, Vicent Mascarell ha qualificat la Fira Gastronòmica Tasta Gandia com un èxit. "Hem tingut molta participació del sector gastronòmic i moltíssima assistència de públic. Hem de continuar treballant en aquest camí que té com a objectiu convertir la nostra gastronomia en un més dels molts atractius turístics i per això hem d'anar més enllà de la fideuà" i afegia que "esperem que aquesta siga la primera de moltes edicions que ens permeten unir tots els nostres productes per a posar-los en valor".