Después de lo que le ocurrió hace cuatro años, ¿qué fue lo primero que pensó al conocer los resultados electorales que les daban una victoria tan mayoritaria?

Lo primero es que mi pueblo ha votado con sentido común y sabía lo que quería, pedía un cambio en el Ayuntamiento de Oliva.

¿En algún momento de la pasada legislatura se plantea dar un paso al lado y no ser la candidata de Projecte Oliva de nuevo?

Tuve dudas, porque tras ganar las elecciones del 2019 entendí que el lo que hicieron el PSPV y Compromís era un pacto de traición y de poder, una huida de quien era el alcalde y la entrada del PSPV de nuevo a gobernar. Yo pasé mi duelo, porque fue muy duro para mí, pero una vez superado hemos intentado hacer una oposición constructiva, aunque el gobierno de Compromís y PSPV no nos ha tenido nunca en cuenta, ni se ha dado una información abierta a la oposición. Cuando se acercaban las elecciones, la verdad es que yo no sabía qué hacer. Llevo mucho tiempo en política y es muy bonita pero es dura y arrastra a la familia. A pesar de ello, vi que el equipo estaba con ganas, había ilusión y dije: adelante. Tenía claro que cuando un partido está en la oposición lo normal es que la gente te olvide, pero para eso tienen que haberlo hecho bien quienes gobiernan y el resultado del pacto no ha sido el que correspondía y cuando los políticos pierden la credibilidad las urnas hablan. El eslogan de campaña que elegimos, "Es ara", era una declaración de intenciones. Cuatro años antes habíamos utilizado "fes-ho posible" y lo hicimos posible, porque ganamos. Con el de este año, el mensaje que se lanzaba al votante es que era ahora o no había mas oportunidades. Habría estado en la oposición estos cuatro años y luego me hubiera ido y mi grupo lo sabía.

Y por fin es alcaldesa de Oliva. ¿Cómo están siendo estos primeros días?

Yo ya vengo rodada porque he estado en el gobierno y en la oposición y sé, más o menos, cómo funciona el ayuntamiento internamente. En primer lugar, rodearte de diez concejales supone tener una gran familia y ellos tienen mucha ilusión. Les he dicho que debemos ir departamento a departamento identificando las necesidades y a partir de ahí repartir las áreas. El lunes a las 9 de la mañana será el pleno extraordinario para el reparto de delegaciones y ponerse a trabajar. Lo que estoy haciendo antes de despegar es estar al lado de ellos. Por mi parte, he hecho reuniones con los departamentos de Contratación, Hacienda y Urbanismo, ya que los principales problemas están ahí. El día a día funciona, la brigada municipal lleva a cabo sus labores, pero tenemos unas modificaciones de crédito que no se hicieron hace dos meses, no hay dinero ni para pagar la luz, se deben cinco meses a la limpieza diaria.

¿Con qué más problemas se ha encontrado?

El gobierno anterior no hizo el presupuesto y ahora no podemos hacer frente a los gastos corrientes del pueblo. Así que lo primero que debemos afrontar es aprobar esas modificaciones y lo segundo comprobar el estado de las obras que están en marcha, como la Via Ronda, que es una arteria principal y está abierta en canal. Es un tema que me preocupa mucho ya que hay una parte que son las aceras. La obra está parada desde Semana Santa y el modificado aún no ha llegado. Vamos a intentar subsanarlo de la mejor forma posible, sobre todo por la seguridad de los viandantes. Me gustaría que todo fuera más rápido pero no puede ser, porque para salir tienes que saber de dónde partes.

Han cerrado un pacto de gobierno con el partido UCIN. ¿Por qué este partido y no, por ejemplo, el PP que también se ofreció a entrar en el ejecutivo?

Nosotros nos sentamos con todas las formaciones y, además, tenemos un gobierno abierto. Los portavoces de los partidos de la oposición van a disponer de una media dedicación porque creo que es importante que tengan sueldo para poder trabajar. Siempre he dicho que tenía que hacer un gobierno fuerte y estable pero abierto a todas las fuerzas políticas. Cuando me senté con cada formación lo primero que planteo es cómo han visto esta legislatura, porque si no ves el problema dificilmente verás la solución. UCIN y PRO encontramos un entente rápido, vimos que hemos coincidido bastante con las denuncias que hemos hechos y pudimos llegar a un acuerdo. En el PP estaban con cuestiones internas y ahí nosotros ya nos apartamos y les dijimos que cuando quisieran hablaríamos. De hecho, saben que en el momento que quieran pueden volver, hablar y no tengo ningún problema si quieren colaborar con el gobierno.Yo digo que no gobiernan con Yolanda Pastor sino con el municipio de Oliva, con lo cual todos tienen las puertas abiertas.

Ha hablado durante la campaña electoral sobre aclarar qué ha pasado con 17 millones de euros, ¿qué es lo que necesita saber de ese dinero?

Una cosa es la liquidez que tiene el ayuntamiento, que es cierto que está ahí, pero después está el tema presupuestario. ¿Cómo puede ser que haya 17 millones de euros y que hoy no tengamos dinero para pagar la limpieza viaria y tengamos que hacer modificaciones?. Por tanto, dinero sí que hay pero no se ha gestionado bien. No hay deuda, nosotros ya liquidamos los 10 millones de euros que se debían en la legislatura 2015-2019, pero el problema del Ayutamiento de Oliva no es el dinero que tiene, sino la manera que se deben gestionar, y después ya se verá el tema de los contratos menores y reparos de legalidad. Es cierto que todas las obras que se han hecho han tenido incremento de costes a consecuencias de modificaciones, que son legales pero si todas tienen modificaciones, ¿por qué no se contempla todo en el proyecto inicial?

Uno de los temas que tendrán que gestionar es la cesión de la N-332 que cruza el municipio para convertirla en una calle más del municipio. ¿Ya tienen claro qué proyecto llevarán a cabo en esa vía?

Lo que ha hecho el ayuntamiento es la petición y estamos esperando. Ahora hay otros asuntos como los fondos europeos que también se deben tramitar porque se piden las subvenciones y luego se tienen que ejecutar los proyectos, sino tenemos que devolver el dinero. Hemos pedido 2,5 millones de euros para la pasarela, otros dos millones para el mercado pero no tenemos nada hecho, solo una infografía. Está muy pedir esas ayudas per debemos ser conscientes de lo que tenemos.

¿El hecho de que la Generalitat sea ahora del PP cree que les facilitará o dificultará la llegada de inversiones?

Nosotros no hemos tenido nunca problema con eso. En esta legislatura ha estado el tres en raya en esta legislatura y no nos ha tocado prácticamente nada. Iremos igual a València a pedir lo que consideremos bueno para Oliva. Cuando empezó el Pla Edificant yo era concejala de Educación, me fui a Valencia y me concedieron 5 millones de euros sin preguntarme de qué partido era, sino que era una concejala que iba a pedir lo que mi pueblo necesitaba.

¿Projecte Oliva es de derechas o de izqueirdas?

Projecte Oliva es de ¿por qué no tenemos un bus que nos lleve a Gandia?, ¿por qué no están las aceras en buenas condiciones?, ¿por qué no tenemos el centro de salud? Nosotros somos un partido local que nacimos del asociacionismo y saber las necesidades que tiene este pueblo. Projecte Oliva es del trabajo, gestión esfuerzo e ilusión, porque la gente con este resultado electoral no nos ha preguntado de qué somos, sino que nos ha dicho que confía en nosotros para sacar adelante un pueblo que ha estado muy estancado y solucionar problemas.

¿Cómo fue el traspaso entre Yolanda Balaguer, anterior alcaldesa, y usted?

Muy bien. Yo a Yolanda Balaguer me ofrecí a ella para que contara con nosotros y no lo hizo, pero el traspaso ha ido bien. Ayer me reuní con todos los portavoces, porque todos participarán en la Junta de Gobierno. Iniciamos una legislatura buena y Yolanda Balaguer se ha puesto a mi disposición para lo que necesite y, de hecho, el día del pleno de investidura había armonía independientemente de los resultados electorales. Creo que si somos capaces de sumar esfuerzos será una legislatura buena, sufriremos lo menos posible y la gente nos lo agradecerá.