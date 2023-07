Tras muchos años como concejal, el pasado 17 de junio accedía al alcaldía de Benifairó. Asegura que la ideología en una localidad pequeña es secundaria. Pese a ser socialista y declararse de izquierdas, justifica el pacto con el PP con la necesidad de «un cambio de dinámica».

¿Duerme mejor o peor desde que es alcalde de Benifairó de la Valldigna?

Duermo bien pero sí que es cierto que me despierto en algunas ocasiones pensando en cosas que tengo pendientes o proyectos futuros del ayuntamiento.

¿Cómo están siendo estos primeros días en la alcaldía?

Mucho ajetreo, la verdad. Llevo como concejal varios años pero la responsabilidad de alcalde es mucho mayor, hay mucha información nueva que desconocía pero voy adaptándome a las circunstancias.

¿Cómo ha ido la transición con el anterior alcalde y equipo de gobierno?

No nos han dado mucha información pero sí que es cierto que cuando necesitamos algo, les llamamos y nos la dan poco a poco, aunque agradeceríamos algo más de colaboración por su parte.

¿Cuáles son los retos principales de Benifairó para los próximos años con usted en la alcaldía?

El objetivo principal es volver a unir al municipio. En los últimos años se ha creado una brecha social entre el vecindario de unos y otros partidos y me gustaría superar esa cuestión, que todo el pueblo vayamos a una. A nivel de programa, los partidos tenemos muchas cosas en común, independientemente del partido que sea, y vamos a intentar trabajar para que estos proyectos lleguen a buen puerto.

Hay un tema que preocupa mucho como es la despoblación. ¿Qué medidas tiene previsto poner en marcha en ese sentido?

Es un tema delicado. Cada vez hay más gente qe se va fuera a trabajar. Por eso queremos llevar a cabo medidas como rebajar los precios del alquiler, hablar con los propetarios de viviendas que sean susceptibles de alquilar y que puedan tener alguna ayuda, etc. Se trata de buscar fórmulas para que Benifairó sea un pueblo más atractivo y que la gente se quede a vivir. Aqui hay tres empresas fuertes y viene mucha gente de fuera a trabajar y sería muy positivo intentar que esas personas pudieran establecerse aquí.

"Mi objetivo principal es cerrar la brecha social que se ha creado en el vecindario"

¿Y el nuevo cementerio? Es un proyecto que lleva años en marcha y lo cierto es que aún no se ha puesto en funcionamiento.

Es un tema que viene de 2003, hace 20 años. Han ido pasando las legislaturas y al final no ha habido otra forma de hacerlo que cómo se ha hecho y dónde se ha hecho y ahora no queda otra que abrirlo. Hemos recibido ya la finalización de obra, falta una plataforma y empezar a instalar nichos.

¿Por qué en Benifairó no ha sido posible un pacto entre PSPV y Compromís, que, en principio, sería más natural que entre PSPV y PP?

Esto viene de hace muchos años. En 2015 ganó las elecciones Compromís con tres concejales y no nos ofrecieron entrar a formar parte del gobierno, nos quedamos en la oposición y ya está. En 2019 ocurrió lo mismo pero con un edil más de Compromís, que tenía cuatro, y nosotros logramos tres. Ahí sí que fuimos a pedirles entrar a formar parte del ejecutivo. Les dijimos que también somos una formación de izquierdas y queríamos entrar en el gobierno como se hizo en muchas localidades y se negaron. Alegaron que podría causar fricciones, que ellos con un concejal menos en la legislatura anterior habían trabajado bien y que en esa ocasión, con cuatro, podrían trabajar mejor. El resultado ha sido un gobierno que no ha contado con el resto de partidos y eso al final ha puesto al resto de partidos de acuerdo para hacer un pacto, no por el mero hecho de tumbar a Compromís, sino por cambiar las dinámicas.

¿Hay alguna cuestión personal o es meramente una falta de entendimiento político?

Por mi parte yo no tengo nada contra nadie.

Usted mismo ha dicho antes que son un partido de izquierdas. ¿Se siente cómodo ahora gobernando con el PP, que ha pactado con la extrema derecha en otras administraciones?

A Benifairó no lo veo como un municipio ni de izquierdas, ni de derechas. Aquí debemos ir todos a una, trabajar todos juntos independientemente de la ideología que tenga cada uno. Los ediles de todos los partidos son personas válidas para llevar un ayuntamiento. Es cierto que a nivel autonómico y nacional la ideología pesa mucho, pero en Benifairó, más que en la política, creo en las personas, no miro si son de izquierdas o derechas, sino que debemos ir todos a una.

¿Su partido a nivel comarcal piensa lo mismo?

Es cierto que nos han avisado que están estudiando la situación pero yo sé lo que pasa aquí en Benifairó y creo que sé lo que es mejor para Benifairó. Voy por la calle y el ambiente que se respira es que la gente tenía ganas de cambio.

"Por las noches duermo bien, pero ahora me despierto a veces pensando en cosas de la gestión"

¿En qué notará el vecindario de Benifairó ese cambio?

Al gobierno anterior le costaba mucho informar de su gestión. Nosotros, en cambio, todo lo que hacemos lo primero es avisar a todo el resto de partidos. El otro día colgamos la bandera del orgullo LGTBI y lo primero que hicimos fue llamar a todos los partidos para hacerlos partícipes de esa medida, cosa que al gobierno anterior le costaban estas cuestiones.

¿El PP también estuvo colgando la bandera?

No, pero alegaron motivos laborales pero que sí les hubiera gustado venir.

¿Cómo será el gobierno?

Ya tenemos la estructura casi lista pero aún faltan algunos flecos porque yo también quería que Compromís formara parte del gobierno y no nos ha respondido todavía. Yo quiero que todos los concejales del ayuntamiento tengan concejalías, incluso Compromís, y lo digo con sinceridad no para, como han dicho algunos, esconder pactos ni blanquear nada. Son concejales elegidos por el pueblo y tienen el derecho a estar en ejecutivo.

"El partido está estudiando el pacto pero yo sé lo que pasa en Benifairó y lo que es mejor para el municipio"

José Luis Ferrando, candidato del PP, será un año alcalde, ¿no?

Son cosas que aún debemos hablar mucho porque también queremos evaluar cómo trabajamos este primer año. Está en el tintero pero queremos ver cómo se dan las cosas.

¿Cree que el hecho de que el PP forme parte del gobierno en Benifairó y gestione la Generalitat les puede beneficiar?

Es algo que siempre nos puede venir bien. De hecho, existe el precedente de que en 2014 se instaló el césped artificial en el campo de fútbol, estaba el PP en la Diputación de Valencia y fue entre el PSPV y PP que hicieron muchos viajes a València para hacer reuniones y solicitar subvenciones que al final se consiguió.