L’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna contractarà 13 persones desocupades gràcies als programes de foment d’ocupació de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Una subvenció que serà possible perquè el consistori ha rebut tres subvencions que ascendeixen a 270.730 euros entre els programes EMPUJU, EXPLUS i Avalem Capacitats 2023.

En concret, l’Ajuntament, a través de l’Agència de Desenvolupament Local (ADL), ha resultat beneficiari un any més del programa de foment de l’ocupació EMPUJU 2023 subvencionat per LABORA a través del Fons Social Europeu Plus i amb el cofinançament del consistori.

La subvenció és de 88.034,57 euros i té previst contractar 4 persones desocupades menors de 30 anys durant un període de 12 mesos a jornada completa. Els llocs que s’ofereixen són una plaça per a cada modalitat: monitor de serveis a la comunitat, monitor o animador esportiu, dissenyador gràfic i multimèdia i tècnic en operacions de sistemes informàtics. Per a poder optar a estos programes, les persones interessades hauran d’estar desocupades i inscrites com a demandants d’ocupació en LABORA, i han de tindre la condició de beneficiàries en la Garantia Juvenil (GJ).

Pel que respecta al programa EXPLUS 2023, la subvenció rebuda és de 99.241,17 euros, que serviran per a contractar 4 persones desocupades majors de 30 anys durant un període de 12 mesos a jornada completa. Els interessats han d’estar inscrits com a demandants d’ocupació en LABORA. Els perfils sol·licitats són un advocat, un enginyer industrial, un tècnic superior de projectes d’obra civil o tècnic superior en projectes d’edificació i una persona amb Cicle Formatiu o Grau Superior d’Administració i Finances.

I, per últim, en el programa Avalem Capacitats 2023 la subvenció que ha rebut l’Ajuntament ascendeix a 83.455,48 euros. El consistori té previst contractar 5 persones desocupades amb discapacitat (que ha d’estar reconeguda i ser igual o superior al 33%). S’ofereix 5 llocs de treball com a recepcionista/telefonista en oficines.

Amb estos tres programes que, de nou, es posen en marxa, l’Ajuntament de Tavernes reforça la seua aposta per l’ocupabilitat de les persones i continua el seu treball per a millorar les condicions de la ciutadania.

El regidor de Foment Local, Josep Llácer, s’ha mostrat satisfet perquè una vegada més l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna ha aconseguit estes subvencions i de nou es situa entre els consistoris que més ajudes reben en estos programes de foment de l’ocupació. “Estem treballant molt per a aconseguir estes subvencions i ajudar els veïns de Tavernes de la Valldigna que són els beneficiaris d’estes iniciatives, que sobretot ajuden a fomentar l’ocupació, en especial entre els més joves de la localitat”, ha destacat el regidor.