El dissabte 5 d'agost a les 21:30 h se celebrarà el II Concurs Amateur de Fideuà Gandia-Falla Carrer Major i Passeig al primer tram del passeig de les Germanies. Un esdeveniment que compta amb la col·laboració dels departaments de Turisme i Falles de l'Ajuntament. "Es tracta d'un esdeveniment que naix amb la intenció de promocionar un dels plats més típics de la ciutat i que fusiona el món de les Falles amb la gastronomia del territori valencià", ha explicat la regidora de Turisme, Balbina Sendra.

Els 30 equips confirmats estaran formats per un cuiner i un ajudant de cuina, només ells tindran accés a l'espai d'elaboració. Serà obligatori per als concursants elaborar una fideuà de 10 racions a partir de la recepta oficial de l'Associació de la Fideuà de Gandia.

(http://fideuadegandia.org/receta-de-la-fideua-de-gandia).

El concurs està obert al públic en general, però quedaran exclosos els professionals de cuina. A més, Amadeo Faus, més conegut com a Chef Amadeo, realitzarà un "showcooking" amb una fideuà per a 200 racions. L'esdeveniment també comptarà amb animació musical fins a l'entrega de premis. "Volem fer el concurs gran i tenim els incentius dels premis vinculats al Concurs Internacional Fideuà de Gandia per reforçar aquesta idea.", ha afirmat Amadeo Faus.

L'organització proveirà a cada concursant de totes les eines necessàries per a cuinar com són davantals i els ingredients de la recepta oficial. Així mateix, quedarà prohibida la utilització de qualsevol ingredient, a excepció del caldo, que no s'haja proporcionat per la mateixa organització.

Les tres fideuaes guanyadores tindran els següents premis: per al primer lloc, un diploma acreditatiu i participació com a membre del jurat de les Escoles de Cuina en el 49é Concurs Internacional Fideuà de Gandia; en segon lloc, un diploma acreditatiu, 1 nit al Hotel RH Bayren. Pel que fa a tercer classificat, obtindrà un diploma acreditatiu i un sopar per a dues persones al Restaurant Chef Amadeo.

El jurat del concurs comptarà amb destacats cuiners con ara Alfredo Loaisa, gunyador del Concurs Internacional Fideuà de Gandia i Gastronomia; Oscar Torrijos, 1 Estrela Michelin; Salvador Gayà, crític gastronòmic i Juan Carlos Galbis, 1 Estrela Michelin.

Les inscripcions ja estan tancades.