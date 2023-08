L’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna ha contractat a 25 persones desocupades per a realitzar tasques de neteja en zones rurals del terme municipal. L’execució del projecte denominat ‘Neteja de zones rurals: recreatives, camins, límit urbà i canal defensa’ té una durada de 2 mesos. En concret desenvoluparan estes tasques entre el 1 d’agost i el 30 de setembre.

Un programa que es possible gràcies a la subvenció de 87.943 euros del Servei Públic d’Ocupació Estatal que concedeix a les corporacions locals per finançar el cost salarial de la contractació, en el cas de Tavernes de la Valldigna, de 3 capatassos i 22 peons agrícoles dins del Programa de Foment de l’Ocupació Agrària 2023. Estes 25 persones, fins ara desocupades, tindran un contracte laboral temporal amb una jornada de treball de 37,5 hores setmanals i durant un període de dos mesos.

L’alcaldessa Lara Romero i els regidors de Foment Local, Personal i Serveis Públics, Josep Llácer, Juan Bautista Talens i José Enrique Cuñat, respectivament, junt als tècnics municipals els han donat este matí la benvinguda en l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna ja que demà s’incorporaran a la seua tasca.

Este programa és el segon d’aquest tipus que es posa en marxa aquest estiu ja que des del passat 3 de juliol altres 26 persones, que també estaven desocupades, estan treballant gràcies a altra subvenció rebuda per l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna per part del Servei Públic d’Ocupació Estatal, en este cas, per un import de 91.856 euros.

Són 4 capatassos i 22 peons agrícoles que participen en el programa ‘Neteja de zones humides: Riu Vaca i Vadell’ i que han sigut contractades per un període de dos mesos.