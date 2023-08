A mitjans de juny vaig ser nomenat regidor de Turisme i Platges. Entre les diverses responsabilitats que vaig assumir, hi havia una que em preocupava especialment: la gestió del PSTD (Pla de Sostenibilitat Turística en Destinacions). 2,4 milions d’euros dels fons Next Generation tramitats a través de la Secretaria d’Estat de Turisme i les comunitats autònomes.

Fins eixe moment no sabia res concret del tema, perquè a l’anterior corporació no se’ns va facilitar documentació (de fet, vaig fer quatre registres per intentar aconseguir-la, sense èxit). Només sabia allò que havia pogut vore en premsa. Per les notícies i les imatges publicades, m’imaginava que els fons europeus s’havien sol·licitat per a finançar una passarel·la de fusta de 6,5 km, que transcorreria paral·lela al mar. La passarel·la dunar «más larga de las playas valencianas», segons titulava este mateix mitjà el 24-08-2022.

La meua (monumental) sorpresa va arribar quan, per fi, vaig poder accedir a la documentació. No m’ho podia creure. La proposta del PSTD oliver, enviada en maig de 2022, la conformaven 15 actuacions... entre les quals no n’hi havia cap passarel·la de fusta paral·lela al mar! Sí, ho heu llegit bé: Oliva no ha demanat finançament europeu per a la passarel·la dunar de la que tant hem sentit parlar!

Sé que costa de creure. I per això no vull que vos fieu, sense més, de la meua paraula; vos convide a comprovar-ho per vosaltres mateixos. Podeu fer-ho accedint a la documentació del PSTD (d’accés públic des del passat 18 de juliol) que trobareu a la web municipal. Així voreu amb els vostres propis ulls que la passarel·la «más larga de las playas valencianas» no està entre les actuacions que es van presentar al finançament europeu. Per contra, voreu que el projecte que més pes té en el pressupost (un 54%, dividit en dues actuacions) és el denominat «Pasarelas en dunas», consistent en l’execució de passarel·les «transversals» d’accés a la mar. Com també voreu que el projecte més «paregut» (salvant les distàncies) a la publicitada passarel·la és el «paseo litoral». Un passeig de grava, arran de terra, que transcorre a prou distància dels muntanyars (per parcel·les privatives), que a penes representa el 8% del pressupost, i que té poc més d’un quilòmetre.

Per altra banda, si repasseu l’hemeroteca observareu que no hi ha cap referència als projectes que sí s’han presentat realment al PSTD, ni tampoc cap imatge. Al contrari, només trobareu infografies d’una passarel·la que va pels mateixos muntanyars: per davant, per darrere, per damunt (literalment, sense la més mínima elevació). Infografies que van estranyar a molta gent, perquè els muntanyars olivers estan protegits; integrats, en la seua pràctica totalitat, dins el ZEC «Dunes de la Safor» de la Red Natura 2000. De fet, si llegiu l’informe de Costes de maig de 2022, ara també d’accés públic, comprovareu que aquest organisme ja va deixar clar que no considerava viable la construcció de cap passarel·la sobre les dunes protegides.

Imagine que estaran venint-vos al cap moltes preguntes. Com ara: Si la intenció era finançar una passarel·la de 6,5 km amb els fons europeus, per què es va presentar una cosa distinta al PSTD? Per què es va anunciar i publicitar eixa passarel·la, si no és el que realment s’havia presentat? Per què mai hem vist el traçat concret d’eixa famosa passarel·la? Per què s’han difós infografies que clarament no respecten la protecció dunar? Per què no n’hem vist cap del que realment es va demanar en la subvenció? Per què es va presentar un passeig de grava si realment es volia fer una passarel·la de fusta? És adequat parlar d’una passarel·la «dunar», vist l’informe de Costes?...

Moltes preguntes i poques respostes. Almenys jo no les tinc. L’única cosa que puc dir-vos és que vaig a treballar, junt amb la resta de l’equip de govern i els serveis tècnics municipals, per gestionar responsablement el PSTD que es va presentar i per al que ens han donat els 2,4 milions. Deixant també molt clar que no tinc res en contra d’estudiar la viabilitat d’una passarel·la similar a la que ens havíem imaginat (i de la que només hem vist infografies poc concretes). Inclús podem encetar un debat sobre si el finançament europeu deuria haver-se sol·licitat per a la passarel·la de 6,5 km, en lloc de per a les actuacions que l’anterior equip de govern va decidir. Però la realitat és la que és: ens han donat els diners per al PSTD que es va enviar, on no està la passarel·la de les infografies. I la subvenció que s’ha de gestionar és la que ens han concedit. Sense perdre temps, a més, perquè queda molt per fer (incloent tramitacions que fa mesos que deurien estar en marxa), i els terminis són exigents.

Cal no oblidar que obtindre una subvenció no és sinònim de poder justificar-la en temps i forma. A Oliva, per desgràcia, ho sabem de sobra. Per res del món voldria que el PSTD seguira el mateix camí del Pla Resistir, de l’ARRUR, de l’IVACE dels polígons, del Pla Edificant, dels Feder del PMUS, del Centro Olivense, del pont de connexió amb Piles, etc. Per això anirem prenent decisions amb criteris de màxima prudència, i procurarem informar puntualment de les mateixes, amb la transparència que correspon.