El mes d’agost de Xeresa està replet de música, tradició, pirotècnia, diversió i germanor. L’ajuntament, junt amb la comissió festera, han preparat un programa de festes patronals, entre l’11 i el 20 d’agost, que no deixarà indiferent a ningú. «Són moments emblemàtics en els quals el nostre poble s’uneix per a celebrar les nostres arrels», comparteix Cristina Bou, regidora de Cultura, Festes i Joventut.

La ciutadania de Xeresa donarà la benvinguda a les festes demà amb el pregó. A les 12 de la matinada es podrà gaudir de la Cordà tradicional. La vesprada del dissabte 12 començarà a les 20 hores amb la cercavila pel poble de totes les Quintes. La concentració serà al Ravalet. Després, sopar per la Festa de les Quintes i actuació de La Sede i discomòbil. El diumenge 13 és diversió assegurada: a les 13 hores Festa de la Cervessa al Centre Social, acte amenitzat per la SIUMX; a les 19 hores cavalcada infantil de disfresses, que acabarà en una globotà; a les 22 hores serà el torn de la serenata a la Cort d’Honor i a les Regines a càrrec de la TUNA.

El dilluns 14 també estarà ple d’activitats. El dia arrancarà a les 11 hores amb la cercavila a càrrec del grup de Dolçainers la Penya Roja. A les 11.30 serà la recollida d’autoritats i gent major a l’Ajuntament, que culminarà amb la missa en honor als majors a l’ermita de la Santíssima Trinitat al Ravalet. A les 13.30 hores, s’oferirà un vi d’honor al Centre Social. L’acte estarà amenitzat pel grup de ranxeres Mariachi Real México. A les 20 hores, es podrà gaudir del concert de SIUMX al Passeig Fronton i a les 22 hores s’ha convocat el sopar de la vespra. La nit es tancarà amb una discomòbil.

Pel que fa al dimarts 15, a les 13 hores es podrà escoltar el volteig de campanes. Ja a les 20 hores serà la recollida de la Cort d’Honor i Regines, i després se celebrarà la presentació de les festes. En acabar, es dispararan focs d’artifici a càrrec de la pirotècnia Borredà. A les 00.30 hores, hi haurà revetla musical amenitzada per l’orquestra Seven Crash.

Actes religiosos

El dimecres 16 d’agost serà el dia per a retre homenatge a Sant Isidre Llaurador i als Sants de la Pedra. A les 12 hores iniciaran l’ofrena i la santa missa. En acabar, traca i volteig de campanes. A la vesprada, l’esport serà el protagonista amb la carrera ciclista, a les 18 hores. Després, serà el torn de la processó en honor als sants patrons, encapçalada pel grup de danses «Racó de la Ferradura». A continuació, traca i focs d’artifici a càrrec de la pirotècnia Borredà. A partir de les 00.30 hores, cavalcada de disfresses i discomòbil Fercho Energy.

El dijous 17 d’agost se celebra la festa en honor a Sant Rafel, amb ofrena, missa i processó. A la vesprada també hi haurà parc aquàtic al poliesportiu, i orxata i fartons. El plat fort de la nit serà l’actuació de l’Orquestra Montecarlo. El dia 18 és el torn de la Verge dels Dolors, també amb la seua missa i processó. També hi haurà espectacle de màgia i música.

La recta final de la festa està protagonitzada per a Sant Antoni de Pàdua, que gaudirà de la seua Diana Florejada, missa i processó, el dia 20 d’agost. A més, la pirotècnia del Mediterráneo dispararà una gran mascletà, a les 18.30 hores començarà la cercavila disparatoria CIRC i actuarà l’orquestra Monaco Party. La fi de festes, el dia 20 d’agost, culminarà amb les paelles i l’actuació del grup La Tardor.