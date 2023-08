No sabe ni los años que lleva metida en el baloncesto desde que empezó a jugar cuando era niña. Ha sido jugadora, entrenadora, directiva y ya lleva unos años de presidenta de un club de baloncesto referente con un primer equipo en categoría nacional y 25 más de cantera. Este próximo miércoles día 16 arranca una nueva pretemporada del primer equipo de Units pel Bàsquet que milita en la Liga EBA de categoría nacional. Buen momento para conocer la opinión de la máxima dirigente del club.

¿Cómo va el verano? ¿De vacaciones en su actividad profesional?

Movidito. Vacaciones en mi trabajo todavía no. Pero bueno, seguro que pronto algo caerá

¿Y en Units pel Bàsquet Gandia? ¿Mucha faena?

La verdad, trabajo siempre hay… Pero afortunadamente tengo muy buen equipo directivo y el trabajo con tan buenos compañeros siempre se lleva mejor. Estamos ahora mismo haciendo los preparativos de todo: la cantera, el equipo EBA, las equipaciones, los viajes… En resumen, estamos preparando el futuro de UPBGandia.

¿Ha pasado ya suficiente tiempo para olvidar las dos últimas fases de ascenso? ¿ha olvidado ya la decepción que supone no ascender?.

Pues olvidar… no se olvida. De todas formas, yo no lo veo como una decepción. De los errores y circunstancias, sean las que sean, se aprende, de manera que te sobrepones a todo y continúas adelante.

El nuevo proyecto del primer equipo Proinbeni está a punto de arrancar. ¿Cómo lo ve?

Pues la temporada que se viene va a estar muy chula, o al menos eso pienso yo. Todos los equipos se han reforzado, así que tendremos que pelear mucho más en los partidos.

Han renovado bastante la plantilla EBA, han dejado su cargo dos directivos históricos, han cambiado la dirección deportiva y también la de la cantera... ¿Estamos ante un nuevo Units pel Bàsquet?

Es un Units pel Bàsquet renovado, pero con la esencia de siempre. Los directivos que se han marchado no lo han hecho porque lo estuvieran haciendo mal, todo lo contrario, han sido un gran apoyo. Sin embargo, cuando trabajas y dedicas tu único tiempo libre a un proyecto tan grande como este hay momentos en los que se necesitan desconectar, o si no, te quemas. Ahora mismo contamos con nuevos compañeros, que vienen con más fuerzas, más ideas y con la capacidad de seguir evolucionando. De todas formas, también te digo que, ante cualquier problema, sin duda alguna, seguiremos teniendo el apoyo de Miguel Bordes y Salva Gomar. Respecto a la cantera, César Bañuls, junto con Javier García y Martín Peniza son los que están configurado una nueva base con un futuro muy ilusionante.

Lo que marcha bien es la captación de patrocinadores ¿A qué se debe este éxito de suma de apoyos externos?

Todo va unido a lo que te comentaba anteriormente; considero que hemos estado haciendo bien las cosas. Además, en este tema hay que destacar a Javier Ripoll, que es un fiera. Los patrocinadores son esenciales para nuestro proyecto, especialmente Proinbeni, que es el principal esponsor del primer equipo. Les agradezco a todos su implicación y su colaboración.

También va bien la campaña de socios ¿Qué me dice al respecto?

Cada año entra gente nueva y con esa nueva afición llegan nuevos aires. Todo contribuye a que se animen a subirse al carro.

¿Está sano económicamente el club?

Si no tenemos un nuevo varapalo, sí. Tenemos un presupuesto que se ha de cumplir, lo cual siempre ha sido la máxima de nuestro anterior tesorero (Miguel Bordes), y el actual, Jose Luis Serra, continuará con esta misma filosofía.

Cómo van las relaciones con el nuevo concejal de Deportes?

Bien, de momento no hemos tenido ningún problema, todo muy correcto y no creo que los tengamos.

¿Qué le pide a la nueva temporada? ¿Cuál es su deseo?

Me gustaría que se compitiera muy bien, que las lesiones ni aparezcan y si se sube, mucho mejor; pero no te hablo sólo del equipo EBA, sino también de los 25 equipos restantes. Además, me gustaría seguir teniendo el respaldo de los padres, socios, patrocinadores e instituciones para conseguir todo lo propuesto (incluido el respaldo de la Penya Bigotet).

¿Algo más que añadir?

Quiero agradecer a toda la directiva su trabajo porque sin ellos el club no funcionaría: Jesús Ginestar, Toni Samblas, Jaime Castillo, Javier Garcia, Juanma Menacho, Jose Luis Serra, Javi Ripoll...¡Nos vemos en el pabellón!.