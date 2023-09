Si bé el tema venia de més arrere, a penes fa uns dies ens hem assabentat de l’existència d’un acord entre la propietat del monestir de sant Jeroni de Gandia i el grup hostaler Castilla Termal. Aquest acord consistiria, bàsicament, en reconvertir l’actual monestir en un hotel termal d’alt standing.

Potser la notícia ens pilla a la majoria un tant descol·locats. Si bé és cert que l’ajuntament d’Alfauir, els propietaris i el govern de la Generalitat han realitzat algunes activitats, millores i obres de manteniment, també resulta obvi que tot ha restat molt per baix de les potencialitats i expectatives que genera un monument de semblant envergadura.

Des del Col·lectiu Vall de Vernissa i, sense dubte, des de moltes instàncies culturals, socials i institucionals de la comarca hi ha una alta sensibilitat i preocupació pel futur de Sant Jeroni. És per això mateix que voldríem reivindicar i demanar a totes les instàncies implicades algunes premisses bàsiques per construir, entre tots, un esdevenidor satisfactori i il·lusionant.

1.-Passe el que passe, caldria potenciar el fil i la tradició de fruïment públic del monestir: concerts, visites i tota mena d’activitats que permeten que el públic en general i el turistam en particular puguen continuar i acréixer les seues activitats festives i culturals.

2.-La Generalitat Valenciana, a través de la seua Conselleria de Cultura, hauria de complir i fer complir les lleis pròpies promulgades per a la conservació, difusió, investigació i foment d’un patrimoni sobre el qual té competència exclusiva. Tot tenint en compte, a més a més, que sant Jeroni està declarat com a Bé d’Interés Cultural (BIC) i, per tant, compta amb el màxim nivell de protecció legal.

3.-Les institucions comarcals haurien de jugar un paper protagonista en el present i en el futur. Tant la mateixa Mancomunitat de Municipis de la Safor (amb la locomotora que és Gandia) com molt especialment els pobles del Vernissa. Palma, Ador, Ròtova, Alfauir, Castellonet, Llocnou de sant Jeroni i Almiserà s’encabien tots ells en l’antic terme general de Palma i Ador on es trobava i es troba enclavat Cotalba. Així, al llarg de segles, han compartit amb el monestir molt íntimament la història, el treball i la festa, ço és, tota mena d’experiències vitals. Llocnou, a més, va ser fundat pels monjos, alhora que Alfauir era senyorejat per ells i avui inclou Cotalba al seu terme municipal.

4.-No dubtem que el grup empresarial Castilla Termal, de provada professionalitat, com a bona organització preocupada pel medi natural i humà, sabrà establir tota mena de relacions amistoses amb l’entorn, la qual cosa és clau per a l’èxit de «l’empresa». En aqueix sentit, és important que prenga consciència clara que Sant Jeroni de Cotalba es troba enclavat al País dels Valencians, antic Regne de València, i a la comarca de la Safor. El mateix origen de l’orde jerònim, entre nosaltres, té una història primigènia i autònoma, des de la Plana de Xàbia i Cotalba, ben diferenciada de Lupiana, on es va produir l’inici dels jerònims al Regne de Castella. Tot això ho diguem perquè el grup hostaler hauria de tenir en compte aquests fets a l’hora de produir una marca i una identitat per al nou establiment que, en aquest cas, s’emmarca en els territoris de la Corona d’Aragó de parla valenciana.

Tot plegat, confiem i esperem que tots els actors implicats estem a l’alçada dels temps que vivim i d’un element històric i patrimonial que pot i deu prestigiar (o no, segons el que fem) la nostra comarca.