El jurat dels Premis de la VIII Setmana Europea de la Mobilitat de la Comunitat Valenciana ha triat entre desenes de propostes un projecte desenvolupat al CEIP Roís de Corella de Gandia com a exemple de la promoció de la mobilitat neta. "L’ecopassaport. Passaport ciclista" es una eina senzilla, divertida, motivadora, pedagògica i , sobretot, concienciadora de la importància de fer els desplaçaments a l’escola d’una manera sana i mediambientalment respectuosa.

Aquesta iniciativa, que organitza l’escola Roís de Corella amb l’ajuda de l’AFA i el suport de l’Ajuntament de Gandia des de fa uns anys, és un projecte de motivació per tal que les xiquetes i els xiquets, i les seues famílies, es desplacen fins a l’escola en bicicleta o patinet no elèctric. Consisteix a omplir un passaport amb 25 caselles amb segells que aconsegueixen cada dia que agafen estos vehicles.

Paral.lelament, el projecte també treballa la sinceritat i la confiança en l’alumnat, ja que són els xiquets i les xiquetes les que avisen al professorat que han acudit a l’escola en bicicleta per tal que les pose el segell corresponent. Aquest és “un projecte que es dinamitza des del centre i s’accepta molt bé per les famílies. Els xiquets i xiquetes del Roís de Corella van en bici des de casa fins a l’escola. Quan entren a l’escola, informen al professorat de que han vingut en aquest mitjà i és el professorat el que li signa o registra en el passaport, que és personal. Al finalitzar el trimestre, en un acte públic es reparteixen recompenses a aquell alumnat que ha completat un o més. És una manera d’aconseguir que l’alumnat, per un costat, utilitze un mitjà de transport respectuós amb el medi ambient i, a més a més, una manera de fomentar l’activitat física diàriament. Són hàbits que si es dinamitzen des de l’escola i des de xicotets, tenen un impacte molt beneficiós tant personal com social", explica Rosana Súñer, directora del centre.

La recompensa en cas d’haver emplenat l’ecopassaport l’aporta l’Ajuntament de Gandia, i es tracta d’un complement que té a veure amb la mobilitat sostenible, com pot ser un casc, una llum de protecció, una unfladora... Però sense dubte, el més gratificant és rebre el reconeixement davant tota la comunitat educativa, dels companys i companyes i tot el professorat.

La Setmana Europea de la Mobilitat (SEM) és organitzada anualment per la Comissió Europea.

Des de la seua posada en marxa, aquesta iniciativa europea ha tractat de millorar la salut pública i la qualitat de vida promovent la mobilitat neta i el transport urbà sostenible. La campanya brinda a les persones l’oportunitat d’explorar el seu entorn i experimentar-lo des d’altres modes que no són els que habitualment utilitzen.

Recuperar l’espai públic per a les persones que trien caminar i pedalar en els seus desplaçaments diaris, fer el transport col·lectiu accessible per a totes les persones, disminuir les emissions nocives per a la salut i tindre nivells de seguretat cada vegada més alts són altres objectius.

"L’Ecopassaport. El Passaport ciclista" és un dels 16 programes que forma part de la també premiada Xarxa d’Ecoescoles de Gandia promoguda per l’Ajuntament. El CEIP Roís de Corella va ser pioner en la posada en marxa de l’Ecopassaport, que després l’Ajuntament de Gandia va integrar a la seua xarxa d’educació ambiental.

Tant des de la direcció com des de l’AFA de l’escola han mostrat la seua alegria perquè això suposa un reconeixement i un suport al treball diari envers la mobilitat sostenible i la lluita per pacificar l’entorn de l’escola. Evitar l’accés en cotxe a l’escola o eliminar llocs d’aparcament i canviar-los per espais de trobada familiar amb jocs i ombres, han sigut altres projectes que des de l’AFA s’estan impulsant en els últims anys.

"Des de l’AFA volem aprofitar aquest important premi per a demanar a l’Ajuntament de Gandia més inversions en carrils bici que donen seguretat real a les famílies de Gandia per animar-se a acudir en bicicleta o patinet a l’escola i deixen d’usar el cotxe en els seus desplaçaments diaris en una ciutat menuda i plana com és la nostra. Després d’un primer impuls important a la bicicleta, ara fa 4 anys que s’ha deixat d’invertir en la ciutat i ho hem notat. Necessitem conscienciació, però també actuacions, sobretot en les grans avingudes, on cal transformar carrils de trànsit rodat en carrils segregats que donen seguretat a les xiquetes i als xiquets, amb arbres que donen ombra i creen un entorn atractiu. Nosaltres continuarem treballant en aquest model de ciutat tranquil·la i humana", apunten des de l’AFA.

Aquest premi és el reconeixement més rellevant que s’atorga a nivell de País Valencià en relació a la mobilitat sostenible i posa a Gandia i al CEIP Roís de Corella en el centre del mapa de la sostenibilitat com una crida alhora per tal de seguir aquest camí amb més accions.

En la comunitat educativa "estem molt contents amb l’arribada d’aquest reconeixement que és fruit del treball de l’AFA, el professorat i l’alumnat amb la col·laboració de l’Ajuntament de Gandia", ha afegit Súñer.