A las 18.15 horas de este lunes hacía su entrada en la pista de atletismo Toni Herreros de Gandia Quique Llopis Doménech. El atleta de Bellreguard era puntual a su cita con Levante-EMV minutos antes de iniciar su primer entrenamiento de pretemporada a las órdenes del técnico, Toni Puig.

Con discreción y ajeno a las miradas de los presentes en la instalación: atletas, entrenadores y familiares, Llopis atendía amablemente a las preguntas de este periódico. Al preguntarle cómo habían sido sus minivacaciones de 15 días, el internacional decía que "lo más importante es que he descansado. He estado en Barcelona unos días pero lo de viajar no me apatecía porque ya lo he hecho mucho durante la temporada. Me he divertido jugando al tenis, que me gusta, pero poco más. Por encima de todo me he dedicado a descansar porque el cuerpo lo necesitaba tras 11 meses de entrenamientos y competiciones de máxima exigencia"·

Durante estas dos semanas, Llopis ha sido agasajado por el Ayuntamiento Bellreguard con una recepción oficial para felicitarle por ser doble campeón de España en 60 y 110 metros vallas, plusmaquista nacional en pista cubierta y 9º del mundo al aire libre durante 2023, por lo que el vallista se muestra "muy agradecido".

Pero la conversación con Levante-EMV se centra enseguida en los objetivos deportivos de Quique para 2024 con los Juegos Olímpicos de París en el horizonte. El deportista de élite del CA Playas de Castellón y de Adidas confiesa que "sinceramente, tengo mucha ilusión. Los Juegos son el sueño de cualquier deportista cuando empieza a practicar deporte. Está claro que pueden pasar mil cosas, pero, en principio, el objetivo es ir a los Juegos de París. Voy a intentarlo y si no lo consigo está claro que sería un palo, esto es cada cuatro años y hay que aprovecharlo. Que sea en Europa y en París hace más ilusión porque está cerca y pueden venir familiares y amigos".

Con París en el pensamiento, Quique Llopis Doménech tiene que planificar una temporada especial. Los Juegos son del 26 de julio al 11 de agosto, pero antes le espera un Campeonato de Europa al aire libre del 7 al 12 de junio en Roma y, mucho antes, la campaña en pista cubierta con el Mundial de Glasgow del 1 al 3 de marzo. El atleta bellreguardí lo quiere todo, pero no dudará en priorizar competiciones para llegar a la gran cita en la capital de Francia.