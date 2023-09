¿Cuál fue su impresión al saber, tras las pasadas elecciones, que Gandia iba a ser la mayor ciudad valenciana gobernada por un alcalde socialista?

Una responsabilidad inmensa, un honor y una gratitud enorme a los ciudadanos que me dieron su apoyo. Yo pedí ayuda para seguir gobernando y para imprimir un proyecto de ciudad, y creo que eso se refrendó y que dice mucho del papel de Gandia en el conjunto de la Comunitat Valenciana y como ciudad que mantiene un rumbo claro trazado.

¿Gandia queda como una isla rodeada de administraciones gobernadas por el PP?

Si se quere ver así... pero nadie es una isla en sí mismo. Los ciudadanos configuran un mapa político que es el que es y nosotros lo que tenemos que hacer es que eso no condicione los proyectos en marcha. Tengo la garantía de que ese mapa político no va a poner en peligro los grandes proyectos que definirán el modelo de ciudad de los próximos años, que definirán una buena etapa de Gandia porque hemos conseguido inversiones que serán tractor de más inversiones. Ahora bien, si me pregunta por los valores progresistas, estoy orgulloso de que esta sea la mayor ciudad que comparte esos valores.

¿Alguien le ha dicho que ese resultado electoral significa que tiene que dar un paso al frente y asumir usted un papel preponderante en el Partido Socialista?

Lo que no puedo hacer es dar pasos que comprometan o distraigan la misión más importante que tengo, que es gobernar la ciudad. Milito desde hace muchos años en el Partido Socialista y creo que compartiré esa militancia toda la vida, pero mi misión ahora es ser alcalde de Gandia.

Llevan ocho años gobernando con Compromís en Gandia y sin embargo costó configurar el pacto de gobierno de 14 concejales. ¿Por qué?

Porque era necesario reconfigurar los acuerdos. Veníamos de un resultado electoral que no era el mismo. Yo quería cambiar la estructura de gobierno para dar agilidad a la gestión y velocidad a los proyectos. Los buenos acuerdos cuestan y, en definitiva, queríamos que quedara reflejado lo que las urnas habían dicho.

¿A qué se refería cuando dijo que quería al PP en el gobierno local o en la gestión del ayuntamiento?

No me escondo cuando digo que en las elecciones recibí un apoyo transversal de ciudadanos y ciudadanas muy diversas que me pidieron que, por encima de las opciones partidarias y las siglas, situáramos a Gandia. Eso también significa integrar al Partido Popular y no renuncio a hacerlo porque en los grandes acuerdos necesitaremos ese consenso, y más ahora que esa formación es la que gobierna la Generalitat. No me gustaría que pasara lo que a veces ha ocurrido en esta ciudad, que cuando hemos tenido la propuesta de una buena inversión que ha requerido una votación plenaria, no esté el PP. Por mí no quedará que pida al PP asumir alguna área de gestión, aunque sea pequeña.

¿Y por qué no ha sido posible? Justamente la semana pasada el portavoz del PP se ofrecía a colaborar con el gobierno.

No sé si es por la situación del PP de Gandia, pero a mí el primer interlocutor, el que fue el candidato a la alcaldía, me dijo que si no le ofrecía un área de gestión transversal no iban a aceptar una delegación del gobierno. Y después me dijo que como había otras fuerzas políticas con las que habíamos decidido gobernar, tampoco aceptaría áreas de gestión. Las cosas no son así, yo no ofrecía una coalición de partidos, sino un gobierno de ciudad en el que todos los que tenemos una visión estratégica y de futuro común podamos colaborar. Pero es cierto que el PP ha hecho una transición de interlocutores y ahora tendrá que posicionarse.

¿Más allá de la relación personal, a Vox ni agua?

Que los partidos de ultraderecha tengan presencia en las instituciones es preocupante porque tienen que decidir si son partidos ultramontanos o si se quieren comprometer en las cuestiones importantes de la gobernabilidad de las ciudades y de las instituciones. Si Vox no contribuye a los consensos tampoco lo hace para conseguir la estabilidad institucional imprescindible en un momento como este y en un país como el nuestro. Creo que Vox tiene un papel muy complicado en un momento en que los extremos no caben en el sistema democrático.

Ya ha tenido usted una primera entrevista con el president de la Generalitat, que estuvo en Gandia el día que se reincorporaba tras las vacaciones y llegó aquí con una cartera llena de millones. ¿Se cree usted esas promesas?

Yo en la política me creo los hechos. Las palabras están bien, y es cierto que hubo una buena voluntad y predisposición sobre la agenda de inversiones, retos y proyectos de Gandia, muchos de los cuales son una continuidad del gobierno anterior. Creo que el rumbo lo compartimos, pero ahora faltan los hechos, y por eso mi obligación es ser tan exigente y reivindicativo como hasta ahora para que los retos de Gandia sean de máxima prioridad en la agenda del president.

¿Y no cree que Gandia se podría beneficiar de una voluntad de Carlos Mazón para quedar muy bien con Gandia y así conquistar la ciudad en las próximas elecciones municipales?

¡Bueno... si se beneficia Gandia! Lo que me interesa es que esta ciudad gane, que se supere esa visión que siempre han tenido los Consells de la Generalitat de signo contrario de no traer ninguna inversión a Gandia. Creo que eso está superado y que lo que también quiere el PP es situarse en la agenda política de las prioridades de las ciudades valencianas. No se trata de que gane el señor Mazón o de que gane yo. Todos tenemos que asumir que el mínimo común denominador son las prioridades de esta ciudad.

Con lo visto hasta ahora, ¿cuál es su impresión general sobre el nuevo Consell de la Generalitat?

Es pronto para valorarlo. Estamos todavía en los primeros contactos con los consellers y sus interlocutores. Creo que dependerá mucho del nivel de diálogo, porque las personas determinan muchas veces los acuerdos. Pero es cierto que han sobrado determinadas visiones ideológicas porque de lo que se trata es de priorizar la agenda valenciana, tener una visión muy clara sobre hacia dónde vamos como sociedad.

En la pasada legislatura fue alcalde dos años. Esta va a ser su primera completa. Más allá de proyectos, de tranvías, de CV-60, del edificio de Correos, ¿cuál es la ilusión que usted quisiera desarrollar en este periodo?

Con mucha claridad hemos dicho que comienza la legislatura de las inversiones y de las oportunidades. Todos los proyectos van a configurar un estado para que Gandia atraiga todas las inversiones privadas que, en colaboración con las públicas, sean tractor de una ciudad que lidera en España los proyectos de vida. Que desde toda España se fijen en Gandia para poder instalarse. Lo que quiero transmitir a los ciudadanos es que al final de la legislatura habremos configurado el momento para decir que comienza la mejor etapa de Gandia, que hemos sido capaces de diversificar el modelo productivo, lo que significa ayudar a la competitividad de nuestras empresas con las infraestructuras y las inversiones realizadas.

¿Cuál es el primer punto de su agenda respecto al Gobierno de España?

Junto a la cuestión de la deuda municipal, lo más importante es cerrar el protocolo de infraestructuras para conectarnos mejor, para que sirvan para aumentar la competitividad de nuestros sectores productivos, fundamentalmente el turismo y la industria, y que el Ministerio tenga trazado su mapa de prioridades en un único documento y no en un conjunto de expedientes dispersos, y también que se comprometa en un cronograma para llevarlas a cabo. Eso es lo más importante para nosotros.

¿Más allá del anunciado tranvía Gandia-Dénia, continúa confiando en el Tren de la Costa?

Creo que ese proyecto, de Gandia hacia el sur, es complejo, sobre todo en el trazado entre Oliva y Dénia. Los que se dicen defensores de la sostenibilidad tendrán que justificar que no quieran carreteras y acepten el impacto ambiental de un tren entre Oliva y Dénia.

¿Y cuáles son para usted y su gobierno los proyectos clave de la Generalitat con Gandia?

Básicamente las infraestructuras sociosanitarias. Ya hemos cedido los locales para el hospital de día infanto juvenil. Está también el centro de día de diversidad funcional como tractor del polígono de Sanxo Llop, entre otras infraestructuras. Y también pido que nos ayuden a agilizar determinadas inversiones estratégicas que plantearemos en esta legislatura para la Gandia de los próximos años, entre ellos la obtención de más suelo industrial.

¿Y a la diputación?

Básicamente la carretera Natzaret-Oliva en el tramo que ya está en marcha y el que queda para avanzar en esa nueva configuración urbana del Grau, y también la carretera de Marxuquera. Y en servicios sociales la parte que le corresponde al centro de día de diversidad funcional, entre otras inversiones comprometidas.

Permítame, en el caso de la prolongación de la Natzaret-Oliva, ¿cree que es viable el tramo entre el Molí de Santa María a la carretera de Daimús?

Nosotros tenemos un estudio que precisa actualizar los costes, que inicialmente estaban en unos 8 millones de euros. Es cierto que esa nueva carretera tiene que salvar el barranco de Sant Nicolau y la vía del ferrocarril, pero técnicamente es posible y para el Grau y la playa es necesario.

¿Por qué quiere usted fallas más grandes en Gandia y pone dinero público para conseguirlo?

Porque confío en el efecto multiplicador de esa fiesta como un gran acontecimiento de dimensión turística con repercusión económica en la ciudad y porque creo que la monumentalidad es un factor que atrae más turistas. Las fallas son Fiesta de Interés Turístico Nacional y Patrimonio de la Humanidad. Son dos catalogaciones que obligan a la transmisión generacional de la fiesta y a la garantía de la tradición, y creo que la tradición es, fundamentalmente, el monumento.

«Soy de Ximo Puig, pero el PSPV tiene personas con mucho recorrido»

Vuelvo a su papel como el alcalde socialista de la mayor ciudad valenciana. ¿En la transición abierta de Ximo Puig usted sería de Diana Morant, de Arcadi España, de Rebeca Torró...?

Bueno, yo soy del presidente Ximo Puig, claramente...

Pero Puig es pasado...

No, Ximo Puig tiene un papel preponderante en el socialismo español. Es cierto que usted ha señalado tres nombres, entre ellos mi amiga y antecesora en el cargo, Diana Morant, lo que demuestra que el Partido Socialista tiene personas con experiencia y solvencia acreditada en gestión y con mucho recorrido. Pero creo que lo primero es reconstruir un proyecto de alternativa para entender y canalizar las expectativas de la sociedad valenciana. Hacer visible la agenda de la Comunitat Valenciana en una España que tiene vida más allá de la M-30, y eso lo ha visibilizado muy bien el presidente Ximo Puig. A partir de ahí ya pondremos caras a ese proyecto alternativo.

¿Ha soñado usted que en las próximas elecciones autonómicas el PSPV recuperará el Consell de la Generalitat Valenciana?

Tenemos que aspirar a ello con un proyecto que construya la continuidad de lo que ha sido la vía valenciana, que la adapte a los nuevos tiempos, que entienda los anhelos de los ciudadanos. Creo que si hacemos las cosas bien, y a todos nos corresponde hacerlo bien, estaremos en condiciones de recuperar la Generalitat.

¿Pedro Sánchez será presidente o votaremos en enero?

Desconozco los detalles de esa negociación. Entiendo que una vez los ciudadanos han hablado, a los representantes políticos nos corresponde llegar a acuerdos. ¿En qué términos?, lo desconozco, pero sí le digo que la política española necesita estabilidad y acuerdos.

¿Cómo vive el alcalde de Gandia la Fira i Festes?

Muy intensamente. Como todos los ciudadanos de Gandia siento una profunda emoción con el sonido del Tio de la Porra, que es uno de los días más bonitos del año, y mezclo la agenda institucional con los ratos para ver los espectáculos programados, el ambiente de la ciudad, encontrarte con los amigos y estar con la familia. Creo que la Fira es una de las mejores semanas del año.