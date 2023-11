Passada una setmana des de la inauguració de la Connexió Sud, tot i que encara no disposem de dades exactes, hom pot observar que el trànsit per la N-332, al seu pas per Oliva ha disminuït notablement. Vora dos kilòmetres i mig de vials, amb un cost de 35,8 milions d’euros, alliberen Oliva de la pesada càrrega de suportar el pas de la carretera Nacional pel bell mig de la ciutat.

Aconseguir que el trànsit vaja per fora del nucli urbà ha estat la consecució d’una reivindicació històrica del poble d’Oliva. És fruit de molts anys de picar pedra, de ser insistents, units per un objectiu comú. Els grans projectes de ciutat mai són cosa d’uns o d’altres, sinó de tots, perquè són fruit d’un llarg procés en el qual cadascú ha exercit la seua part de responsabilitat. Una ràpida mirada a l’històric ens ajudarà a comprovar-ho. L’agost de 2006 naix la plataforma cívica «Carretera No!», i el 20 d’octubre del mateix s’organitza la multitudinària manifestació en la qual es va tallar la circulació per la N-332. S’encén l’espurna. L’any 2009, govern del president Zapatero, es formula Declaració d’Impacte Ambiental (DIA) favorable a l’Estudi informatiu de la Variant de la Safor (en aquest moment es demanava una carretera alternativa a l’autopista), i en 2010 s’anuncia l’adjudicació de la redacció del projecte constructiu. L’any 2011, l’aleshores ministre de Foment, José Blanco, manifesta a l’alcalde d’Oliva que generar una nova autovia és insostenible. És en 2013 quan una delegació d’alcaldes d’Oliva, Bellreguard, Alqueria de la Comtessa i Palmera, i els portaveus de tots els grups municipals de l’Ajuntament d’Oliva, es reuneixen al Ministeri per plantejar la possibilitat de l’enllaç sud entre l’AP-7 i la N-332. Naix la idea de l’actual connexió. I durant el govern del president Rajoy es formula la DIA favorable, s’aprova definitivament el projecte de traçat de la «Connexió Sud d’Oliva. Fase 1 de la Variant de la Safor» i es sotmet a Informació pública el document d’expropiacions i indemnitzacions. Ja en 2019, en govern del president Sánchez, s’aprova el projecte constructiu. I el setembre de 2020 s’adjudiquen les obres que el novembre de 2023 s’han inaugurat. De 2006 fins a l’actualitat han passat quasi dues dècades, i han estat moltes les persones que, des de la societat civil o l’Ajuntament (hi ha hagut governs de PSOE, PP, Compromís i PRO, i coalicions de les quals han format part Esquerra Unida, Ciutadans i Gent d’Oliva), han anat aplanant el camí perquè hui Oliva siga una ciutat més descansada en trànsit en totes les seues principals avingudes. Esperem que una carretera menys saturada puga descongestionar també les avingudes de Guillem de Castro i Sisteron, el Passeig i, també, puga reduir molta circulació pel casc antic, especialment els carrers Natzaré i Carme. La variant Sud és un element disruptor que permetrà replantejar la mobilitat de tota la ciutat d’Oliva i pacificar-la. La consecució de la variant Sud ens ensenya una gran lliçó. Durant anys, governs de tots els colors, corporació rere corporació, han mantingut (amb més o menys intensitat) un objectiu comú fruit del diàleg, caminant amb unió i ànim de col·laboració. Perseverants, insistents. Aquest esperit dels grans assumptes de ciutat s’ha de preservar en una arca que sure sobre les aigües del dia a dia de la política. És allò essencial que s’ha de custodiar i mantindre viu en les pròximes dècades per mamprendre amb èxit els grans reptes com la nova i pionera EDAR (depuradora), la unió ferroviària amb Gandia i Dénia o l’acabament de les obres de la Gallinera.