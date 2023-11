Aquest diumenge es tancarà la XVII Lliga CaixaBank de raspall femení professional que ha reunit les millors jugadores del campionat per equips més important del calendari femení.

La XVII Lliga CaixaBank, organitzada també amb el suport de la Generalitat Valenciana i la Diputació de València, torna al seu origen. Va arrancar en el trinquet de Pelayo el passat dia 16 de novembre i, després d'haver visitat les canxes de Sueca, Benissa, Bellreguard, Piles i Ontinyent, torna a la "Catedral" per a acollir, per primera vegada, una gran final de pilota femenina professional que, a més, serà emesa en directe a partir de les 17.30 per À Punt Mèdia.

Ana de Beniparrell, Amparo de Moncada i Isabel de Rafelbunyol es jugaran el títol contra Aida de Moixent, Anabel de Tavernes Blanques i Júlia de Tavernes de la Valldigna, després d'haver demostrat durant la competició que han sigut els dos millors equips.

Ana, Amparo i Isabel van tancar el seu pas a la final una jornada abans de la finalització de la fase regular, mentre que Aida, Anabel i Júlia van certificar la seua classificació "in extremis" dimarts passat en el trinquet de Sueca, després de derrotar a Victoria, Natalia i Mireia.

La vallera Júlia i Aida de Moixent ja van ser finalistes l'any passat. La jugadora de Tavernes es va proclamar campiona i enguany espera revalidar el títol.

La puntera del CPV Xeraco veu una final igualada perquè els dos equipos estan molt compensats. Assegura que "sempre hi han nervis abans d'una final, però enguany no tants com l'any passat", afegint que "les nostres rivals juguen bé, ja ens van guanyar en la primera partida de la lligueta i damunt tenen a Amparo, que és surda i sempre té la muralla coberta".

En quan al seu equip, Júlia diu que "hem anat de menys a més en el campionat, estem molt compenetrades i tenim molta comunicació, que és un punt clau. Cadascuna sap el que té que fer i jugar".

Abans de la final, a les 15.45, els conjunts formats per Victòria de València, Natalia de Navarrés i Mireia de Massamagrell, d'una banda, i Erika de l'Alqueria d'Asnar, Mar de Bicorp i Marina d'Algímia d'Alfara, d'altra, jugaran la partida pel tercer i quart lloc.

Durant la presentació de la final, celebrada en la seu de la Conselleria de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana, la secretària autonòmica, Paula Añó, ha mostrat admiració per totes les jugadores que han arribat a la final: "Són valentes, fortes, entusiastes, estudiants. Haver arribat a esta final suposa culminar un esforç individual i la demostració del talent del treball en equip. Nosaltres, des de la Conselleria, anem a continuar recolzant l'esport femení i me n'alegre que aconseguisca el lloc que li pertoca".

El director d'Institucions de CaixaBank a la Comunitat Valenciana, Jaime Casas, ha volgut donar l'enhorabona a les sis finalistes i subratllar "l'esforç de totes per a continuar fent passos avant per a impulsar i engrandir la pilota femenina, un esport en el qual CaixaBank té molt clar des de fa molt de temps que ha de ser present, per la qual cosa representa per als valencians i valencianes".

"La pilota femenina està en ple creixement, amb un futur molt prometedor i des de CaixaBank ens sentim molt orgullosos de contribuir i fer costat a aquest projecte, juntament amb la Federació, la Generalitat i la Diputació de València, en aquesta cerca incessant de la igualtat entre homes i dones, també en l'esport", ha afegit Jaime Casas.

Per la seua banda, Santi Navarro, representant de la Federació de Pilota Valenciana, ha agraït "la col·laboració entre la Conselleria de Cultura i Esport i l'entitat CaixaBank, junt a la pròpia Federació, que han fet possible portar endavant aquesta lliga on hem vist una qualitat altíssima, en la que seguim visibilitzant tot el treball que realitzen les jugadores professionals.