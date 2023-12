El CEIP Joan Martorell celebra este dimecres dia 13 de desembre la cloenda de les celebracions pel 50 aniversari. Serà a les 18 hores al Saló d'Actes del centre educatiu. L'accés serà per la porta del C/ Nou d’octubre, 72.

A l’acte assistiran representants dels diferents estaments que han participat de la vida del centre, famílies, professorat, alumnat i representants de la ciutadania.

Amb aquest acte es posa fi a les celebracions que s’iniciaren amb una taula redona al mes de maig on a través de persones significatives i anècdotes, es va fer un repàs sobre els orígens i la història del centre, i el sopar de les generacions al mes de setembre on s’obriren les portes per a que prop de 700 exalumnes, professorat i famílies tornaren a l’espai que els havia vist créixer en una nit que no s’oblidarà.