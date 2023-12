El Nadal torna a Gandia amb una completa agenda d’actes per a tots els públics i per als visitants de la capital de la Safor. Una celebració que també es ‘descentralitza’ i que arriba als barris, com a Beniopa, Grau, Benipeixcar, Corea, Marxuquera, la Plaça Elíptica-República Argentina, Raval, Santa Anna, Roís de Corella o el Centre Històric. Barris on arribaran el patge reial, es celebraran concerts, rondes de nadales o el Cant de la Sibil·la, en l’Església de Sant Nicolau del Grau.

Les celebracions, en realitat, començaren amb l’inici del mes de desembre amb l’Encesa de les Llums de Nadal a la Plaça del Prado, on també està en marxa la Fireta Infantil de Nadal, amb atraccions pels mes menuts fins al 7 de gener. Tambél l’Exposició Betlem Monumental està oberta en la Casa de Cultura Marqués de González de Quirós fins la vespra de Reis. En quant a la programació dels pròxims dies, esta diumenge es celebra el concert de Nadal de la Banda Centre Musical de Beniopa, al teatre Serrano, i el Cant de la Sibil·la de Gandia a la insigne Col·legiata de Santa Maria, a partir de les 8 de la nit i amb la direcció de Juan Miguel Terrazas. El dia 19 es celebra el Concurs d’Aparadors Nadalencs, amb l’entrega de premis, i el 20, l’espectacle teatral i musical, «¡Y se montó el Belén!», també al Teatre Serrano, així com l’audició de Nadal dels alumnes de cant del Centre Professional de Música Districte Marítim, a la Casa de Cultura. El dijous 21 de desembre arriba el torn de la Festa de la Infància, amb el concurs de betlems i targetes de Nadal; el divendres, el concert de l’Orfeó Borja, i la inauguració de la Plaça del Nadal en la plaça de l’Escola Pia, fins al 5 de gener, amb tallers i ludoteca, teatre al carrer, el Poblat del Pare Noel i el Patge i Bústia Reial. Eixe mateix divendres 22 es produeix també el Tardeo de Nadal, amb l’actuació del Grupo EÑE. La festa continua el cap de setmana, am b actuacions i música durant la vesprada del 23 a la plaça Major i de la Vila, i també la Plaça del Prado. Eixa mateixa vesprada el teatre Serrano acollirà el Cascanueces, a càrrec dels alumnes de l’escola taller de dansa. I també el concert de Nadal de l’Orquestra Simfònica Victoria Fernández, gratuït, a la Insigne Col·legiata de Santa Maria. Arriba el pare Noel El actes del Nadal de Gandia continuen inclús el dia 24 de desembre, amb la benvinguda al Pare Noel, que es celebrarà a la Plaça Major a partir de les 17:45 hores, amb un recorregut que arribarà fins al carrer Sant Francesc de Borja. La música serà la protagonista dels següents dies, amb una programació que incorpora fites como el musical Encantados, al Museu Faller de Gandia, o l’obra El lago de los cisnes, a càrrec del ballet de l’Òpera Nacional de Romania, el dia 27; o el concert de Lírica en Nadal de l’associació Pro-Musica, dedicada als valsos d’inspiració vienesa. Cal destacar que el mateix diumenge 28 tindrà lloc la Open Night, a les botigues del centre històric. Per al cap de setmanadel 31 de desembre, les grans fites seran, per una banda, la Cursa de San Silvestre, organitzada pel Garbí Club de Correr, a partir de les 21 hores des de la plaça Major. A més a més, el dia 31 es celebraran tres actes. Pel matí, les campanades infantils en la Plaça Major; per la vesprada, Tardeo Musical, i per la nit, en la Plaça del Prado, les campanades amb espectacle pirotècnic i festa amb l’Orquestra Titànic. Campament reial Arribats a gener, Gandia continuarà amb els actes vinculats al Nadal amb protagonisme pels més menuts. Així, es celebraran actes com l’actuació itinerant de la Banda Juvenil UAM Sant Francesc de Borja, el dia 3 per la vesprada; o el musical Alicia en el musical de las maravillas, en el teatre Serrano. El mateix dia 3, els Reis d’Orient muntaran el seu campament al barri de Santa Anna, on els patges començaran a arreplegar les cartes amb els desitjos dels més menuts. El campament serà visitable fins el dia 4. I el dia 5 arribarà l’esperada Cavalcada dels Reis Mags d’Orient amb el següent recorregut: a les 17.20 de la vesprada, arribada a la Renfe de Gandia. A les sis visitaran al Jesuset de la Col·legiata de Santa Maria de Gandia per a l’Adoració, i des de les 7, la cavalcada amb recorregut pel poble, des de la plaça El·líptica fins a la plaça major, que posarà punt final a les festes més esperades de l’any.