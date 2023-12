Muy largo se le hizo a la UE Tavernes el viaje de vuelta desde Elda, después de la derrota por la mínima ante el filial del CD Eldense que, de forma injusta, sufrió el equipo vallero. Los "rogets" merecieron más, sobre todo en la segunda mitad, en la que tuvo hasta cinco ocasiones de gol, obligando al portero local a ser el mejor de su equipo.

El cuadro de Edu Palomares "Tomaca" se midió a un gran equipo, cuya clasificación no engaña, en un terreno de reducidas dimensiones. Los visitantes tuvieron dificultades en los primeros compases ante un rival pegajoso que no dejaba maniobrar y siempre resultaba ganador en las segundas jugadas. Esto obligaba al entrenador vallero a corregir posiciones pidiendo más presión.

Una de las ocasiones más claras fue del Tavernes con un Vicent Blasco muy activo. El equipo local tenía el dominio y llevaba iniciativa, pero con escaso peligro. Pero en la Lliga À Punt Comunitat cualquier despiste se paga caro y eso le ocurrió al equipo vallero cuando los locales se adelantaron en el marcador rebasada la media hora de juego tras un remate que, después de varios rebotes, se fue directoa portería. Al Tavernes le pesó el gol encajado.

En la segunda mitad y aunque los locales anotaron el 2-0 el Tavernes no bajó la guardia y los cambios le dieron más llegada y mordiente. En el 73 Pantoja, de gran tiro, hizo el 2-1. Los "rogets" llegaron a acorralar con cuatro o cinco ocasiones de gol. El empate se mascaba, pero el portero local impidió el empate. Al final, la desolación era clara entre los jugadores y los pocos aficionados que acudieron a Elda.

La UE Tavernes descansa en liga pero ahora tiene un compromiso atractivo en La Nostra Copa con el partido que debe disputar este sábado, día 23, en Llíria contra un rival de inferior categoría. Un triunfo, aunque sea por penaltis, permitirá pasar de ronda y tener un feliz final de año.