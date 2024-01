Quique Llopis Doménech ha anunciado recientemente su fichaje por el Club Adidas Team en un año 2024 de grandes retos como el de clasificarse para los Juegos Olímpicos de París.

Sobre este cambio, el atleta internacional explica que "me he sentido muy a gusto en los clubes en los que he estado, pero ahora doy un paso más hacia adelante en cuanto a profesionalidad", argumentando que "estar en Adidas significa que puedo centrarme solo en mí y en mi carrera deportiva. No tengo que disputar competiciones de clubes sino las que yo quiera y es más fácil programar la temporada. He estado equipado por Adidas desde hace unos años, pero ahora estoy también dentro del club".

El doble campeón de España de los 60 y 110 metros vallas en 2023 y plusmarquista nacional en pista cubierta se marcha el lunes día 15 a Canarias para iniciar la segunda concentración de entrenamientos de la presente temporada.

En diciembre ya viajó a Sudáfrica para realizar un primer "stage". La concentración en Sudáfrica, apunta Llopis "fue muy positiva, aprovechando el buen tiempo de allí para acumular entrenamientos. Todo fue, sin ningún percance. Hice muy buen trabajo en muy buena compañía".

Ahora, a tres semanas vista de su primera carrera en 2024, "estamos en el punto de soltar carga para ponerme rápido", comenta el mejor vallista español y noveno del mundo del año pasado.

El deportista de Bellreguard afirma que ha "desconectado" para estar con su familia en estas últimas fiestas navideñas, "pero sin parar de entrenar".

Su programación de la temporada no varía un ápice, por lo Miramas, en Francia, será su punto de partida en el año olímpico. Allí correrá una reunión internacional de la categoría plata, que se disputa el 2 de febrero en la citada ciudad francesa.

Esa misma semana, el 7 de febrero, Llopis debe estar también el Gran Premi Internacional Ciutat de València en el Pabellón Lluis Puig y el día 11 viajará de nuevo a Francia (Liévin) para disputar una prueba del World Tour Gold.

Su camino para después podría ser París el 13 de febrero, el Campeonato de España en pista cubierta, el Meeting Internacional de Madrid y, finalmente, el Mundial de Glasgow (Escocia).

El gran objetivo en la temporada invernal bajo techo será el Campeonato del Mundo. El internacional de Bellreguard es plusmarquista nacional de los 60 vallas con 7,48 segundos y para ir al Mundial necesita refrendar 7,64.

Con todo este calendario ya confirmado, salvo alguna contingencia extraordinaria, también cabe destacar que la gran meta de Llopis en 2024 es ir a los Juegos Olímpicos de París. El Campeonato de Europa, que tendrá lugar en Roma, y el Campeonato de España, son, igualmente, objetivos del atleta saforense en la temporada al aire libre.