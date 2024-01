La UE Tavernes vuelve a la Lliga À Punt tras su periplo copero y lo hace frente al CDF Xàbia, el colista del grupo sur de la categoría. El encuentro se juega a las 17 horas de este sábado en el Municipal de la localidad vallera.

El equipo "roget" recela del rival y de su situación clasificatoria. Además, necesita un triunfo para olvidar la eliminación de La Nostra Copa. El entrenador, Edu Palomares "Tomaca" , ha advertido a sus futbolistas que no quiere confianzas de ninguna clase en una charla conjunta con todos en la que les pidió un "plus" de cara a los próximos partidos con el objetivo de finalizar bien la primera vuelta.

Para el choque ante el Xàbia serán baja Héctor y Aarón, es duda Joan y se recupera a un puntal del equipo como Toni, ya recuperado de su lesión.

Un partido de los llamados trampa en el que la intensidad y la concentración deben de ser claves desde el primer minuto.