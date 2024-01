A la categoria sub 23, el Circuit Fundació Trinidad Alfonso comença aquest dijous dia 1 a les 18:00h a Bellreguard. Els protagonistes de l’inici del campionat seràn Joan Gilabert d’Oliva I Rafa CPV Quatretonda contra Carlos de Genovés, Pau Peiró (CPV Xeraco) i Morant.

El divendres 2 es juga a Piles a les 17:00 h Pau CPV Oliva i Aitor de Genovés contra Mario i Cris CPV La Vall. Seguidament, a Càrcer Kevin CPV Muro i José de Quatretonda es veuran les cares a Josep CPV La Llosa i Vicent de Xeraco.

La fase regular acabarà el dia 23 de febrer a Piles.

Pel que fa als sub 18 de xics a les 17 hores a Bellreguard també aquest dijous s'enfrontaran Chulià CPV Xeraco, Jesse CPV Piles i Victor CPV La Vall contra Sales i Izan.

A Càrcer el divendres, a Sergi CPV Oliva, Daniel d’Alzira i Adrià CPV Oliva contra Vicent CPV Quatretonda, Raúl CPV La Vall i Carlos d’Oliva. La següent partida la disputaran l’equip de Marc de Bellreguard, Pau CPV Xeraco i Àlez Genovés contra Aimar de Quatretonda, Izan de La Vall i Ferran d’Oliva.

La fase regular es completarà el dia 29 de febrer a Bellreguard.

En dones i a la categoría sub 23, aquest dijous 1 a la UPV s’amidaran Iven CPV Xúquer – Sueca, Mar de Massalfassar i Susanna de Rafelbunyol contra Paula CPV Beniparrell, Claudia de la Vall i Lluna CPV Borbotó.

Seguidament, s’enfrontaran Vanessa de Moixent, Mireia de Beniparrell i Marta de Meliana contra Àngela CPV Faura, Sandra de La Vall i Arantxa de Guadassuar.

La UPV serà també el divendres dia 2, l’escenari de les primeres partides del circuit sub 18 femenines de raspall. Silvia CPV Borbotó, Núria de Bicorp i Carmen Juan CPV Massamagrell jugaran contra Mar de Meliana I Patricia de La Vall.

La següent partida la disputaran Irene CPV Genovés, Emma de Meliana i Marta de Massamagrell contra Laura CPV Carlet i Aroa de Moixent.

La fase regular finalitzarà el dijous dia 7 de març en la UPV.

Tots els jugadors i totes les jugadores pertanyen al programa Rendiment que patrocina la Fundació Trinidad Alfonso i organitza la Federació de Pilota Valenciana. La presentació es va fer el trinquet Pelayo amb la presència dels 191 xics i xiques que en aquest 2024 participaran en el programa.

L'alumnat va rebre els nous equipaments per als entrenaments, competicions i diverses activitats que inclou el programa. Per quart any consecutiu, la marca "Comunitat de l'Esport" lluirà en els uniformes dels joves pilotaris.