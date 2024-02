La Junta Mayor de Hermandades de la Semana Santa de Gandia ha comunicado el nombramiento del Arzobispo de Valencia, Enrique Benavent Vidal, como pregonero de la Semana Santa de Gandia para el año 2024. El designado es el máximo representante de la Iglesia valenciana, y todo se fraguó en marzo del pasado año en una visita de la Junta Directiva de la Semana Santa de Gandia al Arzobispado de Valencia tras su nombramiento al frente de la sede valentina.

Emili Ripoll, presidente de la Semana Santa de Gandia, ja señalado que el nombramiento de monseñor Benavent como pregonero de la Semana Santa de Gandia “es una noticia excepcional para todos los cofrades de Gandia. Tiene un enorme valor para todos nosotros que el Arzobispo de Valencia pronuncie, desde su llegada a la Diócesis, su primer pregón en la ciudad de Gandia" a lo que ha añadido que “el Arzobispo de Valencia reconoció en la visita que realizamos el pasado año ser un ferviente lector de la revista 'Passio', que le era remitida siendo Obispo de Tortosa".

El pregón de la Semana Santa de Gandia 2024 tendrá lugar el próximo 10 de marzo a las 12:30 horas en la Iglesia de las Escuelas Pías tras la celebración de la tradicional tamborrada con la que se anuncia la llegada de la Semana Santa.

En la celebración del Domingo de Ramos de 2023 el Arzobispo de Valencia afirmó que “todos los acontecimientos de la Pasión nos muestran la coherencia del Señor, que murió tal como había vivido. No se resistió, no se echó atrás, así afronta el Señor su Pasión, murió con la misma coherencia con la que había vivido. Todo el camino está marcado por la oposición, desde el primer momento era consciente de que podía sufrir una muerte violenta y no dejó de actuar sometiéndose a la voluntad de Dios, sin cambiar su manera de hablar y actuar.”

Recientes visitas a Gandia

El arzobispo valenciano ha llevado a cabo en las últimas semanas dos visitas a templos parroquiales de Gandia. En concreto estuvo en la iglesia de la Sagrada Familia, donde inauguró las vitrinas recientemente colocadas y bendijo a numerosos matrimonios de la ciudad. Al domingo siguiente regresó a la capital de la Safor para dedicar el templo de Sant Josep y bendecir el altar tras la conclusión de las obras de reconstrucción de la iglesia, que se iniciaron en los años 50 del siglo pasado después de haber sido totalmente destruida durante la guerra civil.

Enrique Benavent Vidal nació en Quatretonda. Cursó los estudios eclesiásticos en el Seminario Diocesano de Moncada, asistiendo a las clases de la Facultad de Teología “San Vicente Ferrer”, donde consiguió la Licenciatura en Teología (1986). Es Doctor en Teología (1993) por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Recibió la ordenación sacerdotal en Valencia de manos de Juan Pablo II el 8 de noviembre de 1982, durante su primera Visita Apostólica a España.

En su ministerio sacerdotal ha desempeñado los cargos de: coadjutor de la Parroquia de San Roque y San Sebastián de Alcoi y profesor de Religión en el Instituto; formador en el

Seminario Mayor de Moncada y profesor de Síntesis Teológica para los Diáconos; y Delegado Episcopal de Pastoral Vocacional.

Fue profesor de Teología Dogmática en la Facultad de Teología “San Vicente Ferrer” de Valencia”; profesor en la Sección de Valencia del Pontifico Instituto “Juan Pablo II” para Estudios sobre Matrimonio y Familia; Director del Colegio Mayor “S. Juan de Ribera” de Burjassot-Valencia; Decano-Presidente de la Facultad de Teología “San Vicente Ferrer” de Valencia y Director de la Sección Diócesis de la misma Facultad; y miembro del Consejo Presbiteral. Fue nombrado Obispo Auxiliar de Valencia el 8 de noviembre de 2004. El 17 de mayo de 2013 el Papa Francisco le nombró Obispo de Tortosa.

El 10 de octubre de 2022 Mons. Enrique Benavent Vidal fue nombrado arzobispo de Valencia y tomó posesión el 10 de diciembre de 2022. En la Conferencia Episcopal Española es Presidente de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe desde marzo de 2017.