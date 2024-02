Emocionantísima está siendo la temporada en la liga de fútbol amateur en Segunda FFCV (grupo 6º) con tres equipos en dura pugna por el liderazgo, tras la disputa de la 17ª jornada del campeonato.

El líder CF Llutxent, la UD Portuarios Disarp y el Gorgos CF son los más firmes aspirantes que no ceden. El conjunto de la Vall d'Albaida gana 4-0 al CE Pedreguer y suma 41 puntos.

El equipo del Grau de Gandia supera al Safor CF Gandia por 2-1, prolonga una semana más su espectacular racha sin conocer la derrota que inició en octubre del año pasado y sigue en segunda posición con 39 puntos.

Los de la Marina vencen 6-1 a la UE Montaverner y ocupan el tercer puesto con 37 puntos.

En cuarta posición se queda el Safor CF Gandia con 33 puntos tras caer en el Nou Fort Llopis y quinto es el CF Simat con 30, tras su empate (2-2) ante la UE Benifairó en el derbi de la Valldigna.

En otros encuentros del pasado fin de semana, el CF Orba se impuso por 3-0 al Racing Rafelcofer CF; el CF Bellreguard triunfó en el campo del FB Teulada-Moraira, la UD Oliva superó al Real de Gandia CF por 2-0 en uno de los derbis de la comarca y la UD Beniopa Infinity Mare House cayó en su visita a Xàtiva frente al CD Olímpic por el resultado de 2-ç

En la próxima jornada destacan los enfrentamientos CF Llutxent vs FB Teulada Moraira; UD Montaverner vs UD Portuarios Disarp; Real de Gandia CF vs Gorgos CF y Safor CF Gandia vs CF Orba.